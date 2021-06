Paola Espinosa afirma que Ana Gabriela Guevara le quitó la plaza olímpica

Paola Espinosa considera que Ana Gabriela Guevara le quitó la plaza para asistir a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, después de que se negó a publicar una carta que la política le pidió en defensa del Fondo de Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), después de que se destapó hace unos meses, el escándalo de corrupción por un desvío de al menos 100 millones de pesos.

Guevara, quien actualmente es directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), supuestamente le había prometido a Espinosa que asistiría a los Olímpicos para la prueba de trampolín de tres metros sincronizados, pero esto no se cumplió.

La doble medallista olímpica confesó que ella confió en la palabra de la funcionaria Ana Guevara; sin embargo, con el pasar del tiempo fueron ocurriendo cosas que no le gustaron, y declaró en su conferencia virtual con diversos medios de comunicación, que esta administración ha sido de las peores.

Paola Espinosa no apoyó a Ana Guevara

La clavadista Paola Espinosa informó que ella no apoyó la petición de Guevara porque era algo que no le parecía, y especialmente porque se trataba de aclaración de desvío de dinero, un tema que considera que debían investigar.

“Antes de irnos a la Copa del Mundo le mandé mensaje a Ana y le decía que si podíamos platicar porque no me quedaba claro el criterio de clasificación a los Juegos Olímpicos ni por la Conade ni por la federación (de natación). Le dije: ‘hace un año me dijiste que esa plaza era mía, ¿por qué no se ha hecho oficial?’ Ella me dijo: ‘esa plaza claro que es tuya, pero la federación tiene que avalarla’”, explicó Expinosa.

“Pasó el tiempo, fuimos a la Copa del Mundo. Ahí notaba que ya había una molestia más fuerte de la Conade (hacia ella) y no entendía por qué, y empecé a analizarlo y recordé que Luz María Chávez me pidió que pusiera en mis redes sociales una carta donde quería que explicara por qué no quería que desapareciera el Fodepar”, reveló.

“No me nacía hacer eso porque el presidente (López Obrador) nunca dijo que nos dejaría sin apoyo, era una restructuración. Yo no me quería prestar, no quería meter las manos al fuego por la investigación que había sobre la falta de transparencia en el Fodepar”, narró la estrella del deporte.

¿Cuántas medallas ha ganado Paola Espinosa?

Espinosa se ha destacado en su rama deportiva, pero esto no fue suficiente para ir a los Olímpicos de Tokio/Foto: Marca

Paola Milagros Espinosa Sánchez, hasta el momento suma en total de medallas: 8 oros, 3 platas y 2 bronces. la clavadista de 34 años relató que pese a que se enfermó durante la cuarentena, decidió seguir con sus entrenamientos tras recuperarse, ya que creía que sí tendría la plaza olímpica.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Natación (FMN), en sincronizados trampolín 3 metros, los representantes nacionales son: Yahel Ernesto Castillo Huerta y Juan Manuel Celaya Hernández en varonil y la dupla femenil integrada por Carolina Mendoza Hernández y Dolores Hernández Monzón.

