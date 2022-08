Paga Manchester United 100 millones de euros; ficha a Antony Matheus

El Manchester United finalmente se ha hecho con los servicios de Antony Matheus dos Santos. El brasileño se ha convertido en el segundo fichaje más costoso en la historia del equipo inglés tras Paul Pogba.

De esta manera, Erik Ten Hag continúa reforzando su plantilla después de la llegada de efectivos como Carlos Henrique Casemiro, Lisandro Martínez y Christian Eriksen.

El delantero firmará un contrato que estará vigente hasta el verano de 2027, además de una temporada opcional. Además, se ha convertido en el jugador que ha salido con el precio más alto en la historia del fútbol de los Países Bajos. Semanas atrás, Antony estaba instando a la directiva a acelerar las gestiones que le permitieran cruzar el Canal de la Mancha.

Manchester United reforzando su plantilla

El brasileño se ha convertido en el segundo fichaje más costoso en la historia del equipo

Cabe mencionar, desde comienzos de 2022 ya había manifestado su deseo de abandonar Ámsterdam en busca de nuevos retos, advirtiendo que el campeón del torneo neerlandés debía recibir el monto más alto posible por su traspaso.

En la entrevista concedida a Fabrizio Romano: "Le pido al Ajax que me libere, le pido que me venda con la oferta más alta de la historia por un jugador de la Eredivisie. He estado insistiendo en este tema desde febrero para que el club pueda reconstruir el equipo con tranquilidad".

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, se espera que el internacional con la 'Canarinha' pase el reconocimiento médico de rigor antes de ponerse a las órdenes de Ten Hag, con quien ya coincidió durante su paso por el Ajax.

El neerlandés fue uno de los mayores interesados en ficharle cuando militaba en el Sao Paulo, lo que le llevó a cruzar el Atlántico para jugar en la Eredivisie y ahora dará un nuevo salto de la mano del míster; esta vez, a una de las mejores Ligas del mundo.

¿Cuánto ha gastado el United en fichajes recientemente?

Los 'red devils' se han convertido en el equipo que más ha desembolsado en fichajes

Con el traspaso de Antony, los 'red devils' se han convertido en el equipo que más ha desembolsado en fichajes a lo largo de la ventana estival. En total han sido 243 millones de euros.

Por otra parte, el Ajax ha sido uno de los equipos que mejor ha rentabilizado a sus jugadores en el verano, sumando 221 'kilos' con las ventas de Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Perr Schuurs.

