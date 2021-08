Padre de Messi revela que el argentino sí firmará contrato con el PSG

Jorge Messi, padre de Messi y representante del jugador argentino ha revelado durante un encuentro con los medios de comunicación que Lionel sí va a firmar este martes un contrato con el PSG, como se ha rumorado en las últimas horas.

El hombre estaba en las afueras del aeropuerto de El Prat para esperar a su hijo y comenzar su viaje rumbo a París; además, lanzó una “indirecta” al FC Barcelona cuando la prensa le preguntó quién era el responsable de la salida de Leo del club español: "Averigüen en el club", declaró el padre de Lionel.

Antes de alejarse de los medios, Don Jorge también respondió así a la cuestión de si su hijo estaba triste: "¿No lo han visto?", expresó. Recordemos que Messi rompió en llanto durante su despedida del FC Barcelona el pasado domingo. Pero aunque esté afectado por su salida, el delantero tiene que continuar su carrera con otro equipo.

¿Quién es el padre de Messi?

Jorge Messi es quien ha estado detrás del astro del fútbol desde hace casi dos décadas/Foto: Depor

El padre de Messi, Jorge Messi Pérez de 63 años de edad es el mánager del delantero desde que comenzó su trayectoria en el fútbol. Antes de manejar la profesión de su hijo, Don Jorge trabajaba en una fábrica en Rosario, Argentina.

Se mudó a Barcelona en el año 2001, cuando el club blaugrana se interesó por Leo. La decisión no fue fácil, porque el resto de la familia se quedó en su país natal mientras ambos probaban suerte. Pero cuando Lionel comenzó a tener éxito, parte de la familia se trasladó a la ciudad española.

Jorge Messi ha intentado ofrecer una imagen de mero acompañante y ayudante del “10” argentino, aunque no siempre ha podido mantener un perfil bajo. No obstante, el padre del Messi no ha estado alejado del escándalo, ya que en 2016 fueron demandados Jorge y Lionel por defraudar a Hacienda de España por 4,1 millones de euros.

Leo le ha confiado a su padre la administración de sus estratosféricos ingresos, de sus relaciones con la prensa y de las negociaciones de contrato, por lo que Messi padre ahora es una parte importante en el nuevo acuerdo con el Paris Saint-Germain.

¿Qué pasó con Messi y el Barcelona?

Messi quedó muy afectado tras despedirse del Barcelona/Foto: El Universal

Messi dejó el FC Barcelona oficialmente a pesar de que el club dijo que ya había un acuerdo para renovar su contrato. "Ambas partes lamentamos que al final fue imposible cumplir los deseos tanto del jugador como del club", declaró el equipo español en un comunicado.

Como te relatamos en La Verdad Noticias, se cree que el Barça no podía costear los 35 millones de euros que le habían prometido al jugador argentino. Ya que en estos momentos el club está viviendo una terrible crisis financiera por la pasada administración.

Por lo cual, el padre de Messi y Lionel este mismo martes van a firmar el contrato de dos años con el PSG, y se ha rumorado que la presentación oficial y primera aparición pública de Leo como nuevo jugador del París, sería el miércoles 11 de agosto en el Parc des Princes.

