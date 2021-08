Pacquiao asegura que “El Canelo” Álvarez es uno de sus tres boxeadores favoritos

Saúl “El Canelo” Álvarez se ha convertido en uno de los mejores pugilistas del momento, esto debido a la buena racha deportiva que ha tenido en el mundo del boxeo en los últimos años. Ahora, se ha dado a conocer que el filipino Manny Pacquiao comparte la opinión de millones de mexicanos e incluso lo considera como uno de sus deportistas favoritos.

En entrevista para ESPN, el boxeador de 42 años de edad reveló la lista de sus peleadores favoritos del momento, pero para sorpresa de muchos, el mexicano se encontraba dentro de ello. Junto a él, también figuraban los nombres de Errol Spence y Terence Crawford, dos grandes figuras del box.

El mexicano ha cautivado con su talento al pugilista filipino.

Por otro lado, el deportista habló sobre su pelea número 72 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, sede donde ocurrió su primer duelo hace ya 20 años y en el cual tuvo como rival al boxeador Lehlo Ledwaba, a quien nockeó. Él aseguró que extrañará subirse a un ring: “Creo que los fans van a extrañar a Manny, pero Manny también va a extrañar mucho al boxeo”.

Pacquiao recuerda su encuentro con Juan Manuel Márquez

A pesar de que buscó una revancha, el filipino no pudo obtenerla.

Asimismo, el filipino, quien es el único boxeador con 4 títulos mundiales en 4 décadas, no olvida su pelea ante Juan Manuel Márquez. Recordemos que en ese encuentro, él fue vencido por el mexicano por la vía del nocaut, siendo así uno de los duelos más difíciles que ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera y por lo cual buscaba una revancha.

“No hubo una más con Márquez… Yo estuve rogando a mi promotor que me consiguiera otra, yo quería otra, pero él se retiró… No me siento mal porque siento que eso fue una gran experiencia en mi carrera. Así es el boxeo, no siempre puedes mantenerte ganando, algunas veces se pierde”, destacó Manny Pacquiao.

¿Cuántas peleas ha perdido Manny Pacquiao?

El boxeador filipino goza de fama a nivel internacional.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el boxeador Manny Pacquiao ha tenido 71 peleas, de las cuales ha ganado 62, 39 de ellos por la vía del nocaut. Sin embargo ha tenido siete derrotas y dos empates. Pese a ello, el filipino es considerado una leyenda del boxeo.

