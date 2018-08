Paco Gabriel de Anda se dice destrozado tras su salida de Chivas

El ex director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, platicó de lo difícil que fue para él abandonar la dirección deportiva de Chivas, una situación que lo dejó con un dolor enorme.

"¿Sabes cómo me duele no estar en Chivas?, ¿Sabes cómo me duele haber dejado a Chivas?, te puedo asegurar que me duele más que a nadie", declaró en una entrevista con ESPN.

El ahora comentarista repitió su deseo de que Matías Almeyda permaneciera en el Guadalajara, sin embargo de igual manera reconoció que ya existía una ruptura en el vínculo entre la directiva, especialmente José Luis Higuera y Amaury Vergara con el entrenador argentino.

A poco de cumplirse dos meses luego de la baja de De Anda de Chivas, se dio a conocer que Higuera era el nuevo director general del club, el cual ya se encuentra en la búsqueda de un director deportivo.

Higuera promete ser más humilde y menos errático con Chivas

Fue a partir de la semana pasada, cuando José Luis Higuera se adueñó de otro papel en Chivas, dejó a un lado el Grupo Omnilife-Chivas para solamente enfocarse en el ámbito deportivo, propio que admitió no ser su fuerte, pero que intentará mejorar en lo realizado en los últimos tres años y medio.

El director general del Guadalajara comentó que buscará ser más humilde, hará todo lo posible por no cometer errores del pasado, e intentará "regresar al Guadalajara a los primeros planos".

Director General de Chivas José Luis Higuera

“Yo veo que fue al principio una gestión de salir de una situación muy complicada, era el descenso, después construir un equipo con un liderazgo y una presencia de plantel y regresarlo a los lugares donde debería de estar y después, lamentablemente entre muchos factores nos tocó ahora caer un poco y perder eso que habíamos construido", declaró Higuera a Chivas TV Radio.

