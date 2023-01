Paco Chacón y el mensaje sutil hacia Piojo Herrera

La búsqueda del nuevo director técnico de la selección mexicana ha puesto diversos candidatos sobre la mesa. Uno de los más discutidos es la reintegración de Miguel 'el piojo' Herrera, ex director del club Tigres y estratega que estuvo dirigiendo a los seleccionados mexicanos durante el mundial de Brasil 2014.

Ante las críticas por proponerse para recuperar la tutela del tricolor, el técnico mexicano ha sido de los nombres más sonados para llegar al cargo. Después de su último paso por Tigres donde no convenció lo suficiente, el 'Piojo' quiere proponer un plan de trabajo para convencer a los menos interesados.

Las palabras del ex árbitro Paco Chacón

El ex árbitro mexicano quien también pitaría partidos a nivel internacional, no dejó pasar la oportunidad para 'bromear' con el posible regreso del ex futbolista y ahora director técnico que se encuentra todavía libre, sin equipo.

El mensaje contundente sin destinatario pero que, a través de lo ocurrido cuando estaba ocupando Miguel Herrera el cargo en los banquillos de Tigres, pareció referir como rechazo por parte del juez Chacón al DT y tambié ex futbolista, para pisar de nuevo el césped frente a la selección.

"Mucho se habla del nuevo técnico de la selección, yo solo le pediría a la femexfut que el técnico que elijan haya terminado la primaria para que sepa contar del 1 al 10 por aquello de los cambios, no vaya hacer sustituciónes de más".

Fueron las palabras con el que dejó el mensaje sutil pero explícito sobre su postura ante quién debería forjar el camino para la Selección Nacional rumbo al mundial 2026.

¿Por qué Chacón mandó la crítica hacía Piojo Herrera?

¿Por qué lanzó mensaje Paco Chacón a Miguel Herrera?

Depués de la participación en el mundial de Brasil 2014 en que México fue eliminado en octavos de final soñando una vez más con llegar al preciado cuarto partido, Miguel Herrera tuvo una nueva etapa dirigiendo clubes de la Liga MX.

El último club en el que tuvo autoridad fue UANL periodo que abarcó de mayo del 2021 a noviembre del 2022 pues la directiva no consideró cumpliera con las proyecciones del club, trayendo como sustituto a Diego Cocca ex entrendor de Atlas ganando el bicampeonato del torneo mexicano.

Una de las polémicas causadas por Herrera fue la alineación indebida por parte de Tigres durante el partido contra Atlas frente a las semifinales del clausura 2022. Donde el equipo del norte alineó por 43 minutos más de 8 extranjeros jugando simultáneamente dentro del campo de juego.

