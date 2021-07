Pachuca Femenil presenta sus refuerzos de lujo para el apertura 2021

Este jueves, el conjunto de la Tuzas del Pachuca Femenil presentó de manera oficial a los refuerzos de cara al arranque del Torneo Apertura 2021, quienes buscarán luchar por el campeonato de la Liga MX Femenil.

De acuerdo con información de RÉCORD, la directiva del Grupo Pachuca sacó la chequera para reforzar al equipo femenil, luego de presentar a Charlyn Corral y Lucero Cuevas, además de una talentosa entrenadora española.

La directiva realizó de manera virtual la presentación de sus refuerzos para el Apertura 2021, en donde destacó la presencia de la entrenadora española, Antonia Is, quien afirmó haberse sorprendido por las sedes en las que se juega la liga femenil del futbol mexicano.

Antonia agradeció al Pachuca Femenil

Los refuerzos de las Tuzas ya se encuentran entrenando.

“Estoy agradecida con este club por cómo me ha tratado desde que he llegado, solo tengo palabras de agradecimiento. Me han sorprendido los estadios donde se juega, es asombroso, me falta vivirlo con gente”, reveló la entrenadora de las Tuzas del Pachuca.

Por su parte, Lucero Cuevas, que se incorporó en este mercado, aseguró sentirse agradecida por la oportunidad que le da la directiva y por la posibilidad de poder compartir el ataque con Charlyn Corral.

“Agradecer la confianza y haberme traído, estoy comprometida con el equipo. Compañeras e institución, este es un equipo muy serio y creo que ya se merecen un campeonato. (Charlyn Corral) Es una jugadora con bastante historia en el futbol femenil”, señaló Cuevas.

Charlyn Corral llegó a las Tuzas

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, este miércoles Charlyn fue presentada con la escuadra hidalguense, quien se comprometió a dar lo máximo para levantar el título de la Liga MX.

A través de la cuenta de Twitter del Pachuca Femil le dieron la bienvenida a la también ex jugadora del Barcelona como su nuevo refuerzo. En la imagen la futbolista presumió la playera del equipo femenil.

