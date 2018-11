Pablo Pérez: No puedo jugar en una cancha donde podría morir.

Pablo Pérez, capitán de Boca Juniors, declaró que pueden salir a jugar en una cancha en la que no tienen las garantías de seguridad para efectuar un partido de futbol.

El futbolista Xeneize dejó en claro que no piensa jugar en un estadio en donde corra peligro su vida.

“¿Cómo vamos a ir a una cancha donde no nos brindan seguridad? Qué pasaba si nosotros jugábamos y ganábamos, quién me saca de ahí? Imaginate si nosotros le dábamos la vuelta ahí qué pasa, me matan? No puedo jugar en una cancha donde sé que puedo llegar a morir. Tengo tres hijas y a mi señora. Mi hija se puso a llorar cuando me vio en casa", comentó el capitán de Boca a la salida del Sanatorio Otamendi, donde le hicieron una nueva revisión en el ojo izquierdo, que resultó herido por una de las astillas de los vidrios rotos por los proyectiles.

Sin garantías no se puede jugar: Pérez

El capitán de Boca dijo que fueron minutos angustiantes los que vivió junto a sus compañeros a poco de llegar al Monumental.

"Se dedicaron a tirar piedras, botellas. Toda la gente estaba acumulada en un solo lugar. Fueron minutos que no se los deseo a nadie. Eran estallidos de vidrios constantemente. No fue muy lejos de la entrada al estadio, fue bastante cerca".

Pablo Pérez se dijo triste por la afición de River por la situación que vivieron tras la suspensión de la Final de Libertadores.

"Cuando salimos con la ambulancia con (Gonzalo) Lamardo nos volvieron a tirar piedras; no es menor lo que pasó. Ni bien pasamos por el portón, nos pudieron volver a lastimar cuando nos íbamos a atender. Estoy muy triste también por la gente de River, porque se están fumando esto que no es bueno para nadie", añadió el mediocampista.