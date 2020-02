Pablo Aguilar defensa del Cruz Azul ¡SE DIVORCIA!

El defensa Pablo Aguilar, que llegó al Cruz Azul desde el 2018 y con quien ha logrado triunfos en su carrera en el fútbol mexicano, sufre con el equipo celeste por la situación que pasa el club y en su vida personal no le va nada bien porque según fuentes de su país se estaría divorciando de su esposa.

Medios paraguayos y diversas redes sociales han dado a conocer el problema familiar por el cual está pasando Pablo Aguilar, quien al parecer estaría dejando el fútbol mexicano para regresar a Paraguay.

Pablo Aguilar del Cruz Azul sufre en el fútbol con la máquina y en su vida personal con su esposa

Desde el 2018 el paraguayo ha rumorado que esta sería su última temporada en la Liga MX en el balompié nacional, luego de conseguir dos títulos Liga MX, una con Xolos y otra con las Águilas del América, además de los dos títulos de Liga de Campeones de la Concacaf con el Cruz Azul.

Tal parece que su salida podría deberse a los conflictos personales que el propio futbolista parece confirmar en su cuenta de Instagram, al comentar que a veces siempre es mejor caminar solo.

Pablo Aguilar regresaria a Paraguay para arreglar su situación familiar

"No, no tenemos que soportar todo. La paciencia tiene un límite y la vida está hecha para ser vivida, no soportada", aunque estos comentarios ya fueron borrados por el futbolista.

Por su parte su todavía esposa posteo en su cuenta de Instagram, en la que compartió una imagen familiar acompañada del comentario "gracias a ti, esto ha terminado".

Tan solo el 22 de enero Pablo Aguilar subió en su cuenta oficial una imagen con su esposa en la playa donde ambos se divierten y al parecer todos pasaban de un buena temporada familiar.

"Quiero que sepas que mi corazón está contigo por toda la eternidad. Te amo y te deseo un feliz cumpleaños mi vida", le escribió el defensa a su esposa en Instagram.

