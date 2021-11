PSG se fue sin Lionel Messi ¿ya no lo quiere en la Champions League?

El Paris Saint-Germain Football Club (PSG) se quedará sin Lionel Messi para su próximo encuentro dentro de la Champions League, ¡aquí te decimos por qué!

En La Verdad Noticias te revelamos que la escuadra parisina jugó el pasado 29 de octubre del 2021 contra el Lille, donde a pesar de la falta de Leo en el segundo tiempo lograron la victoria con un marcador que quedó 2-1.

Anteriormente te contamos que Leonardo del Paris despotricó contra la prensa; sin embargo, ahora te diremos por qué Lionel también estará ausente en juego que viene.

PSG no convocó a Lionel Messi para juego de la Champions

Lionel. Foto: www.soyelcapitano.com

El jugador argentino no estará en la Jornada 4 del Grupo A de la Champions League, esto luego de que, en el partido pasado el futbolista no volvió a la cancha tras el primer tiempo que jugó contra el Lille y que preocupó a sus fans, y aunque, en ese momento no se indicó el motivo, ya que, solo se supo que lo sustituiría Mauro Icardi, ahora por fin se reveló la razón tras esta dramática decisión.

Al parecer el seis veces ganador del Balón de Oro se encuentra lesionado, así es, por eso ya no regresó en el segundo tiempo contra el Lille, y por eso tampoco estará en el siguiente partido, ya que, comentó que en su último juego sintió en la pierna izquierda en el lado posterior una molestia.

Ante esto, y a pesar de que Lionel se esforzó en su recuperación, al final el Paris Saint-Germain Football Club no quiere ponerlo en riesgo y por ahora lo dejará descansar, ya que, al parecer la contusión que tuvo le causa dolor en la rodilla izquierda y en los isquiotibiales.

¿Cuándo jugará el PSG?

Paris Saint-Germain. Foto: mediotiempo.com

El Paris Saint-Germain se enfrentará el próximo 3 de noviembre de 2021 al RB Leipzig en el Red Bull Arena - Leipzig, situado en Alemania. El partido comienza a las 15:00 horas (horario México), ¡no te lo pierdas!

