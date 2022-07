PSG busca juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El París Saint-Germain quiere soltar el bombazo del siglo al intentar juntar a las leyendas del futbol actual Cristiano Ronaldo con Lionel Messi en busca de conseguir su primera UEFA Champions League.

Con esta posible incorporación, el cuadro parisino formaría un ataque temible, pues estos dos íconos jugarían a lado de la figura juvenil Kylian Mbappé y del brasileño Neymar Jr, por lo que se podría convertir en el equipo de la década.

Luego de que CR7 tiene la intención de dejar al Manchester United debido a que no estará en la UEFA Champions League del próximo año, el lusitano está en busca de un equipo que aspire a levantar este trofeo.

Ante esta situación, el asesor deportivo del PSG, Luis Campos, contactó al representante de Cristiano, Jorge Mendes para obtener información sobre el capitán de la selección de Portugal y su interés de jugar con el conjunto parisino, según información del periodista Pedro Almeida.

Cabe mencionar que la ex estrella del Real Madrid no está incluido en la lista de jugadores de los Red Devils, por lo que no realizará el viaje de pretemporada a Tailandia de cara al arranque de la Premier League.

Los clubes que han mostrado su interés por fichar a Cristiano Ronaldo, quien continúa con sus vacaciones son: Barcelona, Chelsea y Bayern Munich, tres equipos que sí disputarán la próxima edición de la Champions League.

Números de Cristiano Ronaldo en Champions

Cristiano es el único jugador que ha conquistado en cinco ocasiones la Champions League. El capitán de la Selección de Portugal fue campeón con el Manchester United en 2008 y con el Real Madrid en 2014, 2016, 2017 y 2018.

CR7 es el máximo goleador en la Champions League: 140, máximo goleador en una temporada de la Champions League: 17 en la temporada 2013/14. Más goles en eliminatorias de la Champions League: 67 y más partidos en la Champions League: 183

