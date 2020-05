PSG: Neymar envuelto en nuevo ESCÁNDALO amoroso (Video)

No cabe duda que el delantero brasileño del París Saint-Germain (PSG), Neymar Jr., no deja de estar en el ojo del huracán ni cuando está confinado en su mansión de Río de Janeiro por el Covid-19, ya que en las últimas horas ha vuelto a causar polémica luego de verse envuelto en un conflicto amoroso, el cual fue revelado por una exconcursante del reality show “Gran Hermano Brasil”.

Flayslane aseguró haber tenido un romance con Neymar

Flayslane aseguró haber estado con Neymar

Neymar volvió a ser objeto de críticas a través de las redes sociales, cuando la participante de la última edición de “Gran Hermano Brasil”, Flayslane, aseguró en una charla en vivo con el youtuber Matheus Mazzafera, que sostuvo una relación casual y fugaz con la estrella del PSG, sin embargo, el ex jugador del Barcelona negó rotundamente dicho romance.

Flayslane reveló en una entrevista su relación con Neymar

Ante esta situación, diferentes medios locales comenzaron a especular respecto a las fechas, ya que ese supuesto romance fugaz se presentó mientras Neymar intentaba recuperar su relación con la modelo y actriz Bruna Marquezine, con quien se había separado hacía un año y con la que acabaría reconciliándose a finales de ese 2016.

Flayslane logró cautivar a Neymar quien se estaba reconciliando con Bruna Marquezine

“¿Voy a pasar por mentirosa sólo porque tú eres Neymar y yo no soy nadie? Ahora estoy avergonzada de haber estado contigo", sentenció Flayslane.

"Solo voy a decir una cosa: soy lo suficientemente mujer como para admitir lo que hago(...). Soy muy transparente y no tengo compromiso con nadie como para tener que mentir", destacó.Fue solo un encuentro aleatorio. Neymar, no tienes de qué avergonzarte. ¿Voy a pasar por mentirosa solo porque tú eres Neymar y yo no soy nadie? Ahora estoy avergonzada de haber estado contigo", completó.

Neymar contestó a Flayslane en redes sociales

Ex esposo de Flayslane apoyó la versión

Pero la polémica no paró ahí, pues el exmarido de Flayslane, Jhonatan Ricarte, con el que tuvo un hijo, salió en defensa de su antigua esposa y garantizó que ella y Neymar estuvieron juntos.

Neymar fue desmentido por el ex esposo de Flayslane

"Soy el exmarido de Flay, padre de nuestro hijo. Comencé a salir con ella algunos meses después de haber 'estado' contigo (Neymar), y fui yo quien borró la conversación entre ustedes dos y tu número de su celular".