PSG: Mbappé muestra sus dotes para el basquetbol en Instagram (VIDEO)

Ante el aislamiento decretado por la pandemia del Coronavirus ha obligado a las personas a encontrar diversas formas de entretenerse y poder pasar el encierro de manera amena, tal es el caso del delantero francés del Paris Saint-Germain de la Ligue 1, Kylian Mbappé, quien compartió un video en Instagram donde dejó al descubierto sus grandes dotes para el baloncesto.

Kylian Mbappé

Mbappé mostro su talento en el baloncesto

Estrella francesa de ascendencia camerunés del PSG, compartió a través de su cuenta personal de Instagram, la manera cómo se divierte desde la comodidad de su hogar mientras se encuentra resguardado junto a su familia, en donde Kylian Mbappé demostró su precisión y simuló estar jugando básquetbol, con resultados satisfactorios, claro.

Mbappé y el PSG en un juego de la NBA

Con los gritos de aliento de sus familiares, diciendo “MVP, MVP, MVP”, Mbappé agarró motivación y, pensando ser un basquetbolista, simuló un amague entre sus piernas, para luego lanzar un objeto y hacerlo caer en un cesto. Vino luego la imitación del popular festejo de la estrella LeBron James.

Te puede interesar Messi, Neymar y Mbappé se devalúan en el mercado por el Coronavirus

Es importante recordar que Kylian Mbappé no tiene la mejor estadía en el PSG. Su relación con Thomas Tuchel no es de las mejores y, a pesar de ser decisivo en el plantel, no tiene el peso de otras estrellas como Neymar, por ejemplo. Cree que es hora de cambiar de aires y Real Madrid es la principal alternativa.