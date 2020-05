PSG: Mbappé coquetea con el Real Madrid y LaLiga de España

Sin lugar a dudas una de las grandes promesas en el futbol mundial, es el delantero francés Kylian Mbappé, quien con apenas 21 años de edad está llamado a ser el mejor jugador del mundo, ya que actualmente se ha convertido en una de las máximas estrellas del París Saint-Germain (PSG), pero todo indica que su futuro no está en la Ligue 1 de Francia, sino en LaLiga de ESpaña con el Real Madrid, equipo al que le ha vuelto a coquetear.

Kylian Mbappé

Mbappé mandó un mensaje al Real Madrid

El joven atacante de la Selección de Francia confesó que sus dos máximos ídolos dentro del futbol, es su compatriota Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, ambos jugadores dejaron un legado con el conjunto merengue. "Zidane es por todo lo que consiguió con el equipo nacional. Después Cristiano Ronaldo, ha ganado muchísimo y sigue siendo un gran jugador después de tantos éxitos", confesó a Daily Mirror.

Kylian Mbappé levanta la mano para el al Real Madrid

Mbappé considera que tanto Zidane como Cristiano han dejado gran huella en el futbol internacional, por lo que también quiere escribir su propia historia y por ello anhela ganar el título de Champions League con la camiseta del PSG, sin embargo, también se muestra ilusionado por las competencias que tendrá con la Selección de Francia, actual campeona del mundo.

Real Madrid estaría encantado de tener a Mbappé en sus filas

El atacante francés tiene toda una carrera por delante, pero va paso a paso. "Estaría bien ganar el Balón de Oro, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que lo tenga que ganar esta temporada o la siguiente, no me pongo límite de tiempo", concluyó.

Mbappé quiere ser dirigido por Zinedine Zidane

Actualmente el PSG atraviesa por una dura crisis económica, por lo que se piensa que Mbappé no renovará y estará obligado a negociar el próximo verano si quiere sacar beneficio del futbolista, al cual ficharon por cerca de 200 millones de euros. Según Eduardo Inda en “El Chiringuito de Jugones”, la familia del jugador ya ha dado su palabra al Real Madrid que no renovará con el club parisino.