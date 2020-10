PRESENTAN Venados su ROSTER oficial

A 4 días del arranque de la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, Venados de Mazatlán dio a conocer el roster oficial con el cual buscará su décimo titulo en el circuito invernal.

Además del roster de 30 jugadores, el conjunto de Juan José Pacho tendrá inactivos a 10 peloteros extras para cubrir las necesidades que se presenten con las nuevas reglas.

La rotación de los rojos del puerto estará conformada por cuatro serpentineros derechos y un zurdo, en el siguiente orden: Francisco Ríos, Edgar Torres, el mazatleco Ignacio Marrujo, Carlos Félix y Carlos Morales.

Venados de Mazatlán, abrirá campaña en Los Mochis este 15 de Octubre, tuvo su penúltima práctica de la pretemporada para concluir con el juego Inter-escuadras a las 4:00 pm de mañana martes.

Una de las bujías ofensivas, Anthony Giansanti, dice sentirse listo para comenzar la temporada, está agradecido por tener la oportunidad de poder volver a pisar un campo de baseball.

“Esto me ha servido para no dar cosa por hechas y valorar lo que tengo. Me siento bendecido”, apuntó Giansanti.