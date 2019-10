PLANTÓN en el "Pirata" Fuente hace historia en el futbol mexicano (VIDEO INSÓLITO)

PLANTÓN en el "Pirata" Fuente hace historia en el futbol mexicano

Como ya se venía anunciando en días anteriores, este viernes el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz cumplieron su amenaza sobre realizar un acto de protesta durante el partido de la Jornada 14 frente a Tigres, hecho que generó gran polémica a media semana debido a que el plantel informó que no se presentaría a disputar el encuentro.

PLANTÓN en el "Pirata" Fuente hace historia en el futbol mexicano

En un hecho INSÓLITO dentro de la historia del futbol mexicano, los jugadores del equipo jarocho se presentaron al partido pero al momento del silbatazo inicial se quedaron completamente inmóviles sin disputar el balón, ante la incertidumbre del equipo Felino y de todos los asistententes en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, el equipo visitante tocó el balón de lado a lado sin que los jugadores del conjunto Escualo opusieran resistencia alguna.

Así se pusieron en ventaja de manera increíble los Tigres con un gol del Chaka Rodríguez ante unos Tiburones inmóviles.#MTLigaMX����

Veracruz 0-3 Tigrespic.twitter.com/ofhUZg5f8X — MedioTiempo (@mediotiempo) October 19, 2019

Al minuto 1 de juego, Luis Rodríguez, decidió no unirse a la protesta en apoyo al Veracruz y realizó un disparo desde tres cuartos de cancha para conseguir la primera anotación del partido, sin embargo, los jugadores del Puerto continuaron sin moverse de su propia cancha y volvieron a ceder el esférico a los Tigres, en esta ocasión sería André-pierre Gignac quien disparó para marcar al 3` el segundo tanto de la noche.

El segundo gol de Tigres fue igual de extraño, Gignac aprovechó la protesta de Veracruz y firmó el segundo.#MTLigaMX����

Veracruz 0-3 Tigrespic.twitter.com/WrZtvYJYEB — MedioTiempo (@mediotiempo) October 19, 2019

Luego de dos anotaciones y pasados los 3 minutos, la escuadra veracruzana dejó la protesta de lado y comenzó a jugar, pero Eduardo Vargas llega con balón controlado al área para sacar un disparo cruzado y clavar el tercer tanto del partido.

La polémica se hizo aún mayor cuando el equipo de tigres demostró su falta de sensibilidad y decidió no apoyar la causa del Veracruz, ya que de acuerdo con información de algunos periodistas deportivos camo Carlos Albert, el equipo regiomontano rompió el acuerdo ya que sabía que los jugadores de los Tiburones no disputarían el balón durante los primeros tres minutos del partido.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

los jugadores de TIGRES olvidaron la solidaridad..... por eso a los futbolistas de la asquerosa liga muy X, los tratan como los tratan .... que lástima — Carlos Albert Ll (@calbert57) October 19, 2019

Los Jugadores exigen el pago de sueldos atrasados

Te puede interesar LIGA MX: ¡INSÓLITO! Jugadores de Veracruz no se presentarán en partido ante a Tigres

Hace unos días, los jugadores del Veracruz amenazaron con no presentarse al partido en contra de Tigres, debido a que la directiva del plantel tiene adeudos con todos los futbolistas que no han cobrado ni un solo peso desde hace varios meses, ante ésto el propietario del equipo Fidel Kuri, aseguró no tener miedo ante la posible manifestación de sus jugadores e incluso se deslindó de la problemática señalando que no son adeudos generados en su administración.

'Solo le temo a Dios'



Así se expresaba Fidel Kuri antes de la protesta de sus jugadores. ���� pic.twitter.com/huEcctt1pF — MedioTiempo (@mediotiempo) October 19, 2019

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Horarios, marcadores y noticias sobre Fútbol y relacionadas al deporte en tu Whatsapp sin costo alguno. Solo mándanos un mensaje haciendo clic aquí