Ousmane Dembélé tiene que abandonar al FC Barcelona antes que termine enero

Ousmane Dembélé "debe salir de forma inmediata" así lo afirmó este jueves el director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, a los medios del club azulgrana. La decisión se tomó después de que el delantero francés no aceptó las ofertas de renovación ofrecidas por el equipo.

"Nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça, en este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata", dijo Alemany.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Ousmane Dembélé ya estaba con un pie fuera del Barcelona desde julio, ya que no se llegaba a un acuerdo con los agentes del jugador: "hemos hablado, hemos dialogado, el Barça ha hecho diferentes ofertas, se ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros".

Ousmane Dembélé debe dejar Barcelona antes de que finalice enero

Alemany considera que el delantero ya no desea formar parte del club: "Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes", declaró. "Nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero" cuando se cierra el mercado, afirmó Alemany.

El jugador no ha sido convocado "por decisión técnica" con el club azulgrana para disputar el partido de octavos de final de la Copa del Rey de este jueves en Bilbao.

"No deseamos tener jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieren estar en el Barça y por tanto el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso", explicó Alemany.

Para el responsable azulgrana, la decisión de dejar en Barcelona a Ousmane Dembélé es potestad del técnico Xavi Hernández, pero "tiene todo nuestro soporte, nuestro apoyo y lo entendemos perfectamente, nos parece una actitud absolutamente coherente", añadió el responsable azulgrana.

Dembélé está pidiendo más dinero

Según la prensa española, Dembélé y su agente habrían puesto sobre la mesa unas pretensiones económicas desorbitadas para un equipo que sigue sometido a tensiones financieras.

El agente del jugador habría exigido "200 millones de euros por cinco años de contrato, más 40 millones de prima de renovación (20 para Dembélé y 20 para el mánager)", según el diario catalán Sport.

Xavi afirma que Ousmane Dembélé le ha mostrado su deseo de quedarse, pero las declaraciones a los medios de su representante Moussa Sissoko parecen ir en una dirección contraria, por lo que es muy probable que en unos días deje definitivamente el FC Barcelona.

