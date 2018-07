"Otros a mi edad se van a China": Cristiano Ronaldo

Este lunes fue presentando Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de la Juventus y tras su presentación hizo énfasis que algunos otros futbolistas a su edad prefieren ir a China, asumiendo esto como un nuevo reto.

"Estar aquí es un reto, los jugadores de mi edad se van a otros países como China, por eso agradezco a la Juventus la opción que me da. Soy joven, me gusta el futbol y me gustan los desafíos, es un nuevo reto y estoy preparado", aseguró el portugués en conferencia de prensa.

"ME GUSTAN LOS DESAFÍOS" #SerieAxFOX Cristiano Ronaldo sobre su decisión de fichar con la Juventus pic.twitter.com/MkCjkjDPaI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 16 de julio de 2018

De igual manera el futbolista de 33 años de edad hizo énfasis que elegir a la Juventus no le fue difícil por la gran historia que respalda equipo italiano.

"Ha sido una decisión fácil por el poder que tiene la Juventus, que es uno de los equipos más fuertes del mundo. La decisión la tomé hace tiempo. Voy a encontrar un gran entrenador, un gran presidente y un gran club".

Para Cristiano Ronaldo llegar a la Juventus es un nuevo reto en la carrera del futbolista portugués de 33 años de edad.

"Es un desafío muy interesante en mi vida. Siempre quiero ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. En los entrenamientos, en ayudar a los jóvenes y aquí voy a hacer lo mismo", mencionó.