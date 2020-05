Otro Coach de UFC y Bellator con Covid-19

El fundador y líder de Nova Uniao, Andre Pederneiras, dio positivo por COVID-19, confirmaron fuentes a MMA Fighting tras un informe de Combate.

Pederneiras, entrenador de estrellas de MMA como el ex campeón de peso pluma de UFC José Aldo y el ex titular de Bellator Eduardo Dantas, está aislado en una habitación de su casa en Río de Janeiro para asegurarse de que no infecte a su esposa e hijos. Según una fuente, Pederneiras es asintomática.

Andre Pederneiras positivo con Covid-19

Andre Pederneiras se encuentra aislado

El Coach de la UFC le dijo a Combat que "sintió escalofríos durante dos noches seguidas" hace dos semanas, pero no fue gran cosa. Uno de sus hijos se despertó con un ojo hinchado un día y el otro tenía diarrea, por lo que decidió hacerse la prueba para asegurarse de que no estaba infectado por el virus.

La IgM fue positiva y la IgG negativa, es decir que tiene el virus pero todavía no tiene inmunidad.

Andre Pederneiras confirmó que se encuentra aislado de su familia

"El mismo día comencé a ponerme en cuarentena en mi habitación, separándose de mi familia en casa", dijo Pederneiras.

Pederneiras cerró las puertas de sus gimnasios en Río de Janeiro tan pronto como el gobierno local emitió la orden hace meses, pero ha dejado su casa varias veces en las últimas semanas para donar alimentos.

Andre Pederneiras es entrenador de luchadores de la UFC y Bellator

Río de Janeiro registró casi 4,000 muertes causadas por la infección por Covid-19 y más de 38,000 casos confirmados de la enfermedad hasta el domingo. Brasil ha superado la marca de 365,000 casos confirmados y casi 23,000 muertes. Según la Organización Mundial de la Salud, América del Sur se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, siendo Brasil el país "más afectado".