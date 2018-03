Osorio no renovará contrato con la Selección de México

Juan Carlos Osorio, el actual entrenador de la Selección de México, no renovará su contrato como el líder del combinado nacional.

El coloimbiano indicó hoy:

'La razón es que quiero ser honesto con mis jefes'.



La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en los últimos meses, dejó entrever que le ofrecerían la renovación de Osorio, después del Mundial Rusia 2018, pero el estratega lo rechazó.



Osorio mencionó en entrevista para el diario británico The Sun, que solamente lo haría con México si logra un buen papel en la justa mundialista, pero que tiene otros intereses.

El cafetalero agregó que la eliminatoria en Concacaf es complicada por las dificultades que se presentan en las canchas de otras selecciones, las temperaturas que rebasaban los 35 grados centígrados, entre otros factores.

Por otra parte, en una entrevista con Fox Sport, Osorio dijo que es consciente de que su puesto en el Tri depende de los resultados que obtenga en el Mundial y por eso reconoció que si no avanza de la Fase de Grupos, él mismo presentará su renuncia.

'Si llego al cuarto o quinto partido, me gustaría seguir con la Selección Mexicana. Si no paso la primera ronda no necesitan echarme, yo me voy'.