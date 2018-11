Osniel Madera quiere ser factor importante en Yucatán en la Liga Meridana

Con experiencia de Liga Venezolana y Liga Mexicana de Béisbol (LMB), Osniel Madera quiere ser la bujía de los Azulejos de la Dolores Otero en la temporada 2018 de la Liga Meridana de Béisbol de Invierno.

El pelotero cubano con 10 años de experiencia en el profesionalismo busca explotar su calidad en el campo con el objetivo de impulsar el mayor número de carreras en el circuito peninsular.

“Llego bien preparado y con las ganas de mostrar mis cualidades en el terreno de juego, vengo de participar en la Liga Norte de México y considero que estoy preparado para estar cuando el manager me necesite”, declaró.

El año pasado debutó en la LMB con los Tigres de Quintana Roo: “Fue una experiencia que me sirvió para tener más conocimientos de la pelota y elevar mi nivel de juego. En esta ocasión no pude renovar mi contrato, pero confió que vendrán más oportunidades para estar en el circuito profesional”.

Osniel Madera es una piez clave en los Azulejos para la Liga Meridana

Estuvo 32 partidos y 120 turnos al bate, anotó 19 carreras y produjo cuatro bambinazos para terminar con un porcentaje de bateo de .283.

“Ahora estoy en Mérida jugando beisbol que es lo que me apasiona, pero mañana la vida te puede dar otras oportunidades, pero para que esto llegue hay que seguir trabajando y esforzarse al máximo para abrir nuevas puertas”, dijo.

El jugador comentó que el camino no ha sido nada fácil porque le ha tocado estar en varios países adaptándose al béisbol: “He venido de menos a más, empecé desde abajo y ahora me encuentro ligas de más categorías que me han forjado como pelotero”.

Finalizó al decir que su estilo es agresivo al considerarse como un bateador de fuerza y de poder que pueda impulsar a sus compañeros a la goma. Señaló que ha hecho algunos ajustes al momento de tomar turno: “Antes me gustaba batear corto y ahora busco rodar la esférica lo más lejos que pueda”.