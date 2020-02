Oscars 2020: Ford vs Ferrari el Automovilismo ¡tiene nominación a mejor película!

La película del Estadounidense James Mangold, Ford vs Ferrari que toca el tema de la batalla que mantuvo Henry Ford II y Enzo Ferrari por ganar Le Mans 66, protagonizada por Christian Bale y Matt Damon, se encuentra nominada como mejor película, un excelente logro para el mundo del Automovilismo en el cine de Hollywood.

Este domingo la película Ford vs Ferrari que toca el tema del automovilismo en Le Mans 66, la carrera de automovilismo de resistencia más prestigiosa del mundo, competirá contra Mujercitas, Joker, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood y 1917.

Ford vs Ferrari película de Automovilismo nominada a mejor película en los premios Oscars 2020

La película que durante 1 hora con 55 minutos trata la victoria de Ford sobre Ferrari en la mítica carrera de las 24 Horas de Le Mans 66, también recibió otras tres nominaciones a los premios Oscars, incluyendo Mejor Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Montaje, logrando una nueva oportunidad para las películas de autos de conseguir el preciado premio de la academia.

También doblamos con @sr_finch y @danipaquitof para comentar dos propuestas tan clásicas como efectivas: '1917' y 'Le Mans'66'. La primera puede ser el segundo Oscar a Mejor Película / Director de Mendes en 20 años.https://t.co/oN8ZG9Rdqbhttps://t.co/ucxXkFaf7Q pic.twitter.com/Fqfh17I8Md — Premios Oscar (@PremiosOscar) February 5, 2020

En 1963, el vicepresidente de Ford Motor Company, Lee Iacocca, le propone a Henry Ford II comprar Ferrari para aumentar sus ventas de automóviles al participar en las 24 Horas de Le Mans. Enzo Ferrari, sin embargo, abandona el trato, ya que Fiat le ofrece un trato más lucrativo que le permite conservar su propiedad de la Scuderia Ferrari. Ford contrata a Carroll Shelby, un piloto de carreras que ganó Le Mans en 1959, pero que se vio obligado a retirarse debido a una afección cardíaca para que fabricará un automóvil que derrotara a Ferrari. A su vez, Shelby consigue la ayuda de Ken Miles, un corredor británico de mal genio y mecánico en apuros económicos y ahí es cuando se desarrolla el trama de la película Ford vs Ferrari, que de ganar el premio Oscar sería un gran mérito para el mundo deportivo del automovilismo.

Ford vs Ferrari (Le mans 66) tiene 4 nominaciones en los premios Oscars

Cabe mencionar que en el mundo del cine el automovilismo ha sido merecedor de otras películas nominadas como: Días de Trueno con Tom Cruise en 1990 que se desarrolla en torno a las carreras NASCAR, Grand Prix que en 1967 ganó tres Premios Oscar a Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Sonoros y este 2020 Ford vs Ferrari con 4 nominaciones en los premios Oscars.

