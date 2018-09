¿Óscar de la Hoya quiere ser presidente de Estados Unidos?

El ex boxeador y ahora promotor Óscar de la Hoya, tiene en mente postularse para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020.

En una entrevista realizada por la página web TMZ, el ex púgil Óscar de la Hoya dio a conocer sus ganas de ser el próximo presidente de dicho país.

“Millones de personas me han dicho: ‘¿Por qué no te presentas a las elecciones? ¿Por qué no te levantas y alzas la voz?’ Y obviamente cuando uno es presidente tiene la voz más alta”. Dijo de la Hoya.

Cabe destacar que el boxeador de origen mexicano está mentalizado en la organización de un equipo para explorar qué posibilidades tendría y si la candidatura tendría sentido.

“Si los números son correctos y me dicen que se ve bien, entonces lo haré”. Destacó de la Hoya.

Por otra parte, el ex boxeador no ha sido el único personaje público que quiere entrarle al juego presidencial, pues el rapero Kanye West comentó en 2015 que se presentaría en 2020, aunque recientemente retrasó su idea hasta 2024.

Este ex atleta se retiró de los cuadriláteros en el año 2009; hoy en día es poseedor de 6 títulos mundiales, y conserva un record de 39-6, tras una legendaria carrera que lo convirtió en un ícono.