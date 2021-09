Óscar de la Hoya es hospitalizado por COVID-19; cancela su regreso al ring

En vísperas de su pelea del comeback, Óscar de la Hoya ha sido hospitalizado con COVID-19. El boxeador de 48 años acudió a Instagram el viernes para revelar que está en el hospital después de contraer el coronavirus y que tendrá que cancelar su próxima pelea.

"¿Cuáles son las posibilidades de contraer COVID-19? Me he estado cuidando. Esto realmente me pateó el trasero", dice de La Hoya desde su cama de hospital, antes de compartir otro mensaje en español sobre cómo le duele el pecho y tener dificultad para respirar.

La noticia se dio la misma semana en que Óscar de la Hoya confesó haber sido violado a los 13 años, sumando su fuerte confesión con un importante mensaje sobre la prevención del COVID-19 y la vacunación.

En el mensaje adjunto en la publicación, el atleta escribió: "Quería que escucharan directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado, contraje Covid y no voy a poder pelear el próximo fin de semana".

"Prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses, y quiero agradecer a todos por su tremendo apoyo", continuó Óscar de la Hoya quien retó a Mayweather Jr. para pelear en un futuro cercano.

"Actualmente estoy en el hospital recibiendo tratamiento y estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y permanezca a salvo", agregó. The Golden Boy tenía programado su regreso al ring después de más de 12 años.

¿Quién le quitó el invicto a Óscar De La Hoya?

De la Hoya vs Julio César Chávez

En lo que fue considerada una pelea del choque de opuestos, Julio César Chávez se enfrentó a De la Hoya el 7 de junio de 1996. El enfrentamiento tuvo gran significado deportivo e incluso cultural entre ambos íconos del boxeo mexicano.

Después de una carrera de 16 años, De La Hoya anunció su retiro del boxeo en 2009. Este 2021, el legendario boxeador estaba listo para enfrentarse a Vitor "The Phenom" Belfort el 11 de septiembre.

El ex- atelta olímpico había estado documentando su regreso en la serie documental Legends. Además, ha estado pasando por varios escándalos que te compartimos en La Verdad Noticias como el vídeo amenazante que Óscar de la Hoya envió al Canelo.

