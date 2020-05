Oscar Ustari amenazado de muerte

Oscar Ustari fue el arquero del Club Atlético Independiente de Argentina pero el 11 de Julio del 2007 fue transferido al Getafe por 8 millones de euros y luego de 5 años con el club tuvo que salir por las diversas lesiones para llegar al Boca Juniors hecho que lo marcaría gracias a que apoyar un gol de su actual equipo en contra de su anterior lo llevaría a ser amenazado de muerte.

En un partido del Boca Juniors contra el Independiente, Oscar Ustari vivió uno de los momentos màs trascendentales ya que el club que le dio la oportunidad de debutar en la división profesional de Argentina se enfrentaba con su actual equipo.

Oscar narró que el partido estaba empatado a 1 gol por bando pero de pronto el boca anotó el segundo y él festejó como nunca tanto que al llegar a su portería gritaba eufórico el gol, lo que la porra de los de Avellaneda no le perdonaron y lo amenazaron con matarlo si alguna vez pisaba suelo del independiente.

Usteri confesó que al gritar ese gol habìa cometido el peor error de su vida ya que en Argentina es algo terrorífico que no te lo perdonan. Por ese hecho lo amenazaron de muerte y él no lo podía creer.

“No le gritaría un gol a la gente de Independiente. Me equivoqué como cualquier ser humano”, comentó.

Mencionó que aún cuando ya a pasado mucho tiempo sobre ese hecho a sido difícil para él porque le ha costado volver a la cancha del Independiente y las veces que llegó lo hizo a escondidas para evitar que la gente o los aficionados lo reconozcan por que defienden mucho los colores del equipo y un acto como el que realizó jamás lo olvidan.

"Por esto del gol me escribían. Hasta me amenazaban de muerte. Tenía mensajes que eran terribles, yo no lo podía creer”, agregó.