Óscar Tabárez impone dos Récords Guiness con Uruguay.

El Maestro Óscar Washington Tabárez ha impuesto un par de Récords Guiness con la Selección de Uruguay, el seleccionador charrúa se ha convertido en el estratega con más partidos al mando de los sudamericanos y el que más Copas del Mundo tiene con los celestes.

"No imaginé nunca obtener un título Guinness. Se trata de una continuidad deportiva y me hace pensar en toda la gente que me ha apoyado desde el principio. Es más que una longevidad de trayectoria deportiva, un orgullo", indicó Tabárez al recibir los diplomas en el Complejo Celeste, en las afueras de Montevideo, según un comunicado de Guinness difundido este miércoles.

Tabárez suma 185 partidos dirigiendo a Uruguay

Óscar Washington Tabárez ha dirigido a la Selección de Uruguay 185 partidos, esto en dos etapas al mando de la dos veces Campeones del Mundo, entre 1988 y 1990; y su segundo periodo de 2006 a la fecha. En los 185 encuentros que ha dirigido el charrúa tienen 91 triunfos, 47 empates y 47 descalabros.

Oscar Tabárez recibió dos récords Guinness (@GWR) por romper dos marcas mundiales como entrenador de @Uruguay.

La mayor cantidad de partidos dirigidos a una misma selección (185) y la mayor cantidad de participaciones por un entrenador en Mundiales (4): https://t.co/l6Qu05rGmZ pic.twitter.com/9ElUNHJnMi — Selección Uruguaya (@Uruguay) 3 de octubre de 2018

Los entrenadores alemanes Sepp Herberger y Joachim Löw se encuentran con 167 partidos dirigidos. Tabárez ha dirigido a Uruguay en cuatro Copas del Mundo (Italia 1990, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). Sumando un total de 20 encuentros en la máxima justa de selecciones, igualando a los seleccionadores Hermut Schön de Alemania y al inglés Walter Winterbottom quienes dirigieron a Alemania en cuatro Copas del Mundo cada uno.

El uruguayo de 71 años de edad seguirá aumentando esos números, ya que ha renovado su contrato para buscar llevar a los charrúas al mundial de Qatar 2022.