Óscar Ruggeri revela como llamaba Hugo Sánchez a Antonio Carlos Santos en el América.

El ex futbolista argentino Óscar Ruggeri compartió vestuario con el delantero mexicano Hugo Sánchez y con el mediocampista brasileño Antonio Carlos Santos en el América, el Campeón del Mundo en México 86 reveló una anécdota en su paso por las Águilas.

En anécdota contada para Fox Sports Argentina, Óscar Ruggeri reveló que Hugo Sánchez llamó esclavo a Antonio Carlos Santos en el poco tiempo que coincidieron en el América.

Hugo Sánchez jugó en el América en la campaña 1992-1993.

Luego de que el argentino Óscar Ruggeri contara la historia de lo sucedido en su paso por el América, el mediocampista brasileño a través de su cuenta de Twitter confirmó lo mencionado por el Campeón del Mundo en el Mundial México 1986.

En la grabación del programa argentino, el ex defensor del Club América, Óscar Ruggeri aparece contando la situación en la que se vio involucrado con Hugo Sánchez y Antonio Carlos Santos.

Antonio Carlos Santos fue multicampeón con el América.

Ruggeri recordó que Santos se casó con la ex mujer de Hugo y que en alguna ocasión, el pentapichichi le dijo:

“Óscar, dile al esclavo que cuando yo llamo no atienda, yo quiero hablar con mis hijos”.

El cabezón fue de mensajero con Antonio Carlos:

“Negro ¿escuchaste? te dijo esclavo que no atiendas el teléfono”. A lo que Santos respondió “dile que mande más plata, que no nos está alcanzando”.

Mediante las redes sociales llegó el video para Antonio Carlos Santos, específicamente mediante Twitter, cuestionándole si fueron ciertas o no las palabras emitidas por el argentino Óscar Ruggeri en el programa de Fox Sports Argentina.

El ex jugador argentino del América, Óscar Ruggeri, ha dado a conocer que en su etapa con América, el ex futbolista mexicano, Hugo Sánchez, insultó a su entonces compañero Antonio Carlos Santos. Hasta el momento el mexicano Hugo Sánchez no se ha pronunciado al respecto.

Jajajaj si que regreses los departamentos de jardines que lo chingo y la casa de pedregal desde que Si separó el miserable — Carlos Santos (@negrosantos13) 30 de abril de 2018