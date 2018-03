Oscar ‘Conejo’ Pérez emocionado con el Mundial de Clubes

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días del debut de Pachuca en el Mundial de Clubes, Óscar ‘Conejo’ Pérez se pronunció acerca de la oportunidad de disputar por primera vez este torneo, esto a sus 44 años y 24 de carrera bajo los tres palos. "Estoy emocionado e ilusionado por poder participar en un Mundial de Clubes. No había tenido la fortuna de estar en ninguno y hoy tengo esa posibilidad. Voy a tratar de disfrutarlo y dar lo mejor de mí. Es algo de lo más importante en mi carrera”, señaló. El guardameta mexicano, sabe de la importancia de ejercer de líder dentro del vestidor, papel que asumió para transmitir a los suyos, la importancia de ganar el primer partido, así como de disfrutar al máximo la oportunidad que se les presenta.

“Yo les digo que son partidos de un grado de dificultad muy alto; de calidad futbolística importante. Tenemos que llegar muy bien preparados, tanto física como mentalmente. El primer partido es fundamental. Estamos hablando de que nos vamos a enfrentar a los mejores del mundo, entonces debemos hacer juegos perfectos”, menciona.

Con respecto a su retiro, el arquero manifestó su deseo por, asegurando sentirse en un buen momento y aunque aún no sabe qué pasará con su futuro, desea disfrutar este torneo y después pensar en su futuro. "El final de mi carrera está cerca. Pero voy día a día. Hace seis meses dije que probablemente me iba después del Mundial de Clubes, pero llega y te das cuenta de que todavía puedes competir y que tienes buen nivel de rendimiento. Todo eso me motiva a seguir adelante. No sé qué va a pasar. Quiero ver cómo termino el Mundial y ver qué nivel puedo alcanzar para ver qué sigue. Hoy me siento muy bien". En caso de tener participación, Óscar Pérez, con 44 años, se convertiría en el jugador con más años en disputar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. El récord lo ostentaba el fallecido Miguel Calero (39 años), también arquero del Pachuca y quien disputó los Mundiales de Clubes de 2007, 2008 y 2010.