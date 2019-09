Oribe Peralta explota contra Álvaro Morales por llamarlo "Tronco"

El delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Oribe Peralta, estalló en contra del comentarista deportivo de ESPN Álvaro Morales, esto debido a que el presentador guatemalteco lo ha llamado "tronco” e incluso asegura que el jugador ya no representa lo que era antes con otros equipos por que ya esta “Viejo” y que si llegó al Rebaño de forma gratuita es porque el América ya no lo quería.

“Yo no tengo nada que juzgar de los entrenamientos de Oribe, él puede ser muy profesional o un crack en los entrenamientos, el juicio va directamente lo que hace en los partidos en donde no ha aportado absolutamente nada. Si llegó gratis al Guadalajara es porque el América ya no o quería”, declaró el comentarista.

Durante una entrevista realizada por el programa Comex Masters de ESPN, hecha por el ex seleccionado nacional Jared Bogetti, el ex jugador de las Águilas del América se enganchó y respondió fuertemente a las declaraciones del conductor de televisión, a quien envió una invitación para "verse de enfrente y arreglar cualquier situación que tenga con futbolista".

“Lo invito a que venga a un entrenamiento y hablamos de fútbol él y yo fuera de cámaras, que venga y con gusto platicamos lo que quiera sabe de mi persona; se la pasa hablando de mi juzgando y criticando, así que cuando quiera que venga y aclaramos todo”, sentenció el jugador.

Oribe Peralta cumplió un año sin marcar gol

Oribe Peralta acaba de cumplir un año sin anotar; ya que marcó su último tanto en la Liga MX el 21 de septiembre de 2018, en la victoria de las Águilas contra Puebla (3-2), de visita en el Estadio Cuauhtémoc.

