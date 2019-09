Oribe Peralta asegura estar orgulloso de ser un "TRAIDOR"

El delantero mexicano Oribe Peralta, hizo explotar las redes sociales previo al gran Clásico Nacional, luego de cambiar su foto de perfil por una imagen en la que aparece con letras grandes la palabra ‘TRAIDOR’, lo cual dejó completamente desconcertados tanto a aficionados de las Chivas Rayadas del Guadalajara como del mismo América.

Derivado de las fuertes críticas en su contra por la hinchada azulcrema desde que se dio a conocer su salida del Nido para incorporarse con la escuadra Rojiblanca, Peralta explicó la razón de autodenominarse como TRAIDOR a unas horas de disputar una edición más del “clásico de clásicos”. pero en esta ocasión defendiendo los colores de las Chivas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el futbolista aclaró que no fue hackeado por nadie, como muchos llegaron a pensar, explicando que la leyenda de ‘TRAIDOR’ era una postura para que todas las personas que sientan temor ante una situación se atrevan a enfrentar esos miedos.

No fue un hack… es una postura! Esto va para todxs lxs que en este momento puedan estar sintiendo miedo de dar un paso adelante por hacer eso que saben que es bueno para ustedes, algo de lo que estarán orgullosos, pero poco popular para quienes los rodean.

Hice esto para enfrentar el estereotipo con el que me señalan. Cuando las oportunidades se presentan y crees en ellas, debes atreverte. Romper nuestros límites es un reto, sí, pero créeme, eso te da fuerza para mantenerte firme en el camino, aún lleno de detractores. El compromiso más importante que tienes es contigo; con tu integridad y autenticidad. ¡Tacha ese estereotipo!

Cuando tomo decisiones, siempre me pregunto: ¿Esto se siente bien para mí? ¿Se alinea a mis valores? ¿Me lleva a crecer? Si tu respuesta es sí, entonces, ADELANTE!

Habrá quien te diga “estás mal”. Ve mi ejemplo, cambiar de equipo me convirtió en “TRAIDOR” para muchos. Si apostar por lo que creo que yo y mi familia necesitamos me convierte en traidor, entonces me siento #PROUD TO BE TRAIDOR. Siempre decidiré sentirme orgulloso de quien soy.

Campaña publicitaria ó lo que sea, pero de que eres un Traidor, lo eres. Y con esto, dejas más claro lo mercenario que eres. Aparte de mentiroso.

Y aunque no festejaras, en el supuesto caso de que anotaras el sábado, como quiera, no te vas a salvar de que te manden a Chatm������.

