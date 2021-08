Orbelín Pineda cierra acuerdo con el Celta de Vigo de LaLiga española

Ante su importante desempeño mostrado durante la pasada Copa Oro 2021, el atacante mexicano Orbelín Pineda se despedirá de la Máquina de Cruz Azul, luego de llegar a un acuerdo con el Celta de Vigo de LaLiga de España.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el seleccionado nacional termina su contrato con el cuadro cementero el próximo 31 de diciembre, por lo que llegará de manera libre al equipo español dirigido por Eduardo 'Chacho' Coudet.

Según medios españoles, el acuerdo con la estrella del Cruz Azul ya se encuentra “cerrado”, por lo que el jugador se incorporará en el próximo mercado invernal, después de cumplir con los exámenes médicos correspondientes.

Orbelín Pineda tuvo un gran papel

Orbelín ya tiene un acuerdo con el Celta de Vigo.

Pineda debutó en 2016 con la Selección Mexicana, con la que acaba de proclamarse subcampeón de la Copa Oro 2021 tras caer por la mínima ante Estados Unidos (1-0). En el Celta de Vigo se reencontrará con su compatriota Néstor Araujo.

De acuerdo con información de ESPN, hace un par de semanas el conjunto de Cruz Azul hizo varios intentos por renovar a Orbelín para blindarlo ante posibles intereses de equipos mexicanos o europeos.

Sin embargo, el ex jugador de las Chivas no quiso abandonar su sueño de llegar al futbol de Europa, y decidió no renovar con la Máquina para facilitar su salida a LaLiga española el próximo mes de diciembre.

Cruz Azul extraña a Orbelín

Cruz Azul anhela el regreso de Pineda.

Se espera que en estos días, el mediocampista mexicano se reincorpore de nueva cuenta con la Máquina de Cruz Azul, para disputar el Torneo de Apertura 2021 de la Liga MX, en donde los de La Noria no han podido conseguir una victoria.

Cabe recordar que, Orbelín Pineda es parte fundamental del equipo comandado por Juan Reynoso y se espera que retome el protagonismo habitual que tiene con La Máquina luego de terminar su participación con la selección mexicana.

