One Piece: 5 frutas del diablo que no VALEN mucho y 5 que están SOBREVALORADAS

One Piece es una de las series de shonen más grandes del mundo por muchas razones, ya sea por el caos puro y sin adulterar que contiene cada arco, el elenco único y adorable o las secuencias de lucha llenas de acción creativa. Y una mecánica del escenario que juega con todos estos aspectos es la existencia de las Frutas del Diablo.

Estos frutos son el Power System de One Piece, la escala de fuerza que los personajes usan (la mayor parte del tiempo) para luchar entre sí. Hay una cantidad increíble de ellos, todos con sus propios trucos y posibilidades.

Y aunque algunos de ellos son obviamente más fuertes que otros, hay bastantes que no obtuvieron la representación que probablemente merecían.

The Hana-Hana No Mi de One Piece

La fruta de Robin es probablemente la que tiene más potencial. Puede hacer que cualquier parte de su cuerpo "florezca" como una flor en cualquier lugar que tenga a la vista. Esto le permite florecer los ojos y las orejas en todas partes, hacer que los brazos salgan del torso de las personas o incluso crear clones de sí misma.

Luego, después del salto de tiempo, ha dominado este poder lo suficiente como para crear versiones gigantescas de sus propias extremidades e incluso alas para volar. Honestamente, la evolución de los poderes de DF desde Time-Skip es una de las mejores formas en que One Piece ha cambiado.

The Hana-Hana No Mi no es muy sobrevalorada en One Piece

El Gomu-Gomu No Mi de One Piece

Aquí está la cosa, a los fanáticos les encanta el Gomu-Gomu No Mi. Un protagonista que está hecho de goma y rebota por todos lados suena increíble. Y, en su mayor parte, Luffy cumple completamente con esas expectativas e incluso las supera con habilidades como Gear Second, Third y Fourth.

Pero, la gente parece olvidar que su fruto es mediocre en comparación con muchos otros y que la mayor parte del crédito debería ser para Luffy. Tener un cuerpo de goma no es nada en comparación con poder controlar y moverse a la velocidad de la luz. Pero, esa es una de las principales razones por las que One Piece es tan genial, Luffy's Fruit no es todo lo que hay en su fuerza, simplemente lo ejemplifica.

El Gomu-Gomu No Mi si es sobrevalorizado en One Piece

El Bisu-Bisu No Mi no es sobrevalorada en One Piece

La complicación excesiva de las Frutas del Diablo ha sido una queja sobre el salto de tiempo desde que se introdujo por primera vez, pero hay algunas grandes excepciones. Una excepción particular es la Paramencia de clase especial que es Bisu-Bisu No Mi de Charlotte Biscuit.

Es especial porque, como Katakuri, Biscuit puede crear estas galletas y manipularlas a voluntad como un Paramecia, que no es como suele ser. Charlotte puede hacer criaturas increíblemente realistas hechas de galletas sorprendentemente duras que realmente dejaron a Luffy en un bucle.

El Bisu-Bisu No Mi no es de tanto valor en One Piece

El Bara-Bara No Mi es de los sobrevalorados

Por alguna razón, solo porque la fruta de Buggy le permite luchar contra Dracule Mihawk (uno de los señores de la guerra más fuertes) sin recibir daño, los fanáticos piensan que su Fruta del Diablo es secretamente increíblemente poderosa o algo así. No lo es, incluso si el propio Buggy es uno de nuestros personajes favoritos, incluso podemos admitir que Chop-Chop Fruit es súper versátil pero no muy fuerte.

Es una fruta increíble para ver en acción, y Buggy la usa de manera bastante creativa. Sin embargo, es difícil imaginarlo tratando de enfrentarse a un Almirante o incluso a Barbanegra durante la Guerra de los Mejores con una Fruta como esta.

Claro que la Organización de Entrega de Buggy que crea después de la omisión de tiempo es poderosa, pero eso es solo por razones para ganar dinero y no por su propia fuerza.

El Bara-Bara No Mi si es sobrevalorado en One Piece

El Noro-Noro No Mi de One Piece

Este es un caso real de una fruta increíblemente poderosa en manos de alguien que no la merece, Foxy the Silver Fox. El DF de Foxy le permite ralentizar cualquier objeto, persona o cualquier otra cosa siempre que su "Noro Noro Beam" los golpee.

Aquí está la cosa, aunque el Noro Noro Beam es su propia invención y, por definición, este usuario de DF debería poder expulsar los Noroma Photons de su cuerpo de varias maneras para ralentizar a su oponente u objetos que se acerquen a ellos. Es un poder tan loco que en manos de cualquiera más calificado, probablemente lo colocaría en la cima del Nuevo Mundo.

El Noro-Noro No Mi no es sobrevalorado en One Piece

El Hobi-Hobi No Mi si es sobrevalorada en One Piece

Sugar's Fruit, el Hobi-Hobi No Mi, es aterrador en el sentido más puro, de eso no hay duda. Pero, ¿es la poderosa habilidad de acabar con el mundo que los fanáticos de la serie creen que es? Probablemente no.

Sí, Sugar no envejece y tampoco las personas a las que convierte en juguetes, sí, Sugar puede alterar los recuerdos convirtiendo a personas específicas en juguetes, y sí, puede hacer que los juguetes hagan lo que ella quiera. Pero esta habilidad requiere que el usuario nunca quede inconsciente y que toque físicamente a quien quiera convertirlo en un juguete, sin tener realmente ninguna destreza en el combate.

El Hobi-Hobi No Mi si es sobrevalorado en One Piece

The Doa-Doa No Mi no tiene tanto valor en One Piece

De todas las frutas del diablo en el anime, la Doa-Doa No Mi de Blueno es probablemente una de las más versátiles. Esta fruta del diablo utilizada por el agente CP9 puede crear puertas en cualquier cosa, incluso en el aire.

Le permite a Blueno viajar de un lugar a otro instantáneamente, y también podría considerarse una forma de teletransportación. Blueno usa bien esta fruta, pero no tan bien como podría usarla. Piénselo de esta manera, Bartolomeo tiene Barreras invencibles gracias a su DF, pero con Door Door Fruit, Bueno simplemente atravesaría. La posibilidad de esta fruta es infinita y los fanáticos desearían que no se desperdiciara tan pronto.

The Doa-Doa No Mi esta fruta no es sobrevalorado en One Piece

The Suna-Suna No Mi de One Piece

Crocodile es uno de los primeros ejemplos que los espectadores pueden ver de un usuario de frutas del diablo tipo Logia. Sí, Smoker vino antes que él, pero Crocodile estaba en otro nivel.

Crocodile usó su fruta Sand Sand para conquistar una nación entera, y eso no era todo lo que había planeado. Pero ahora, mirándolo desde el punto de vista de alguien más allá del salto de tiempo, el Suna Suna No Mi no es demasiado bueno. Por un lado, la arena no es tan aterradora como el fuego, el magma o los rayos.

En segundo lugar, es uno de los únicos ejemplos que se muestran de una Logia que puede ser golpeada sin Haki, y es cuando su "arena" se humedece. Y, por último, la arena no está exactamente en todas partes, y Sir Crocodile solo llegó tan lejos como lo hizo gracias al hecho de que Arabasta era una isla desierta. Imagínese si intentara hacer ese truco en Drum Island.

The Suna-Suna No Mi es muy sobrevalorado en One Piece

El Bari-Bari No Mi de One Piece

Bartolomeo es uno de los piratas más fuertes sin siquiera intentarlo. Es despiadado en cualquier situación que no involucre a Luffy, creativo en sus métodos para deshacerse de sus oponentes y en el uso de su DF, y pragmático en cuanto a cuándo debe retirarse y cuándo debe ir con todo.

Pero aquí está lo más importante de el Bari-Bari No Mi, Bartolomeo apenas se esfuerza. El tipo generalmente se burla de su enemigo, se acuesta y bloquea todos sus ataques con una barrera o refleja todo su daño. Piense en lo que podría hacer si estuviera poniendo todo en ello.

El Bari-Bari No Mi no tiene gran derrame en One Piece

La fruta del diablo del "Magnetismo" de One Piece

Por último, está uno de los piratas de la peor generación, Eustass Kid. Kid es mucho más corrupto que la mayoría de los piratas y tiene una reputación horrible por torturar a otros. Esto probablemente se haga mediante el uso de su Fruta del Diablo sin nombre que le permite controlar el metal (probablemente con magnetismo).

La fruta del Magnetismo de One Piece es la más poderosa

Hasta ahora, solo se ha demostrado que lo usa de dos maneras, para repeler el metal frente a él o para juntar un montón de objetos para crear un gigantesco brazo improvisado para golpear. Y, si bien hay mucho potencial para esta fruta, hay mucho que no se ha visto.

Este DF explica por qué Kid tiene mucho más tiempo en pantalla que cualquier otra persona en la Worst Generation, especialmente entre todos los increíbles personajes de Wano, pero no hay forma de que pueda luchar contra Gear Fourth Luffy el protagonista de One Piece.