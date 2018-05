Once Caldas rescinde contrato del mexicano Uvaldo Luna.

Como hincha del @oncecaldas me siento dolida. Estaba en la discoteca 2150 y Uvaldo Luna estaba y como se puede ver se escondía, 2 personas que estaban con él me insultaron y casi me agreden físicamente. No necesitamos jugadores sin corazón y que no muestran NADA en la cancha. pic.twitter.com/CoV5p5zEjE

— Daniela Ocampo M. (@DanielaOcampoM) 5 de mayo de 2018