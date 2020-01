Omar Vizquel a un paso del Salon de la Fama de Cooperstown

Por tercer año consecutivo Omar Vizquel, manejador de Toros de Tijuana, se mantuvo en ascenso en la votación para el Salón de la Fama de Cooperstown, al aparecer en el 52.6% de las boletas.

La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés) eligió a Derek Jeter y Larry Walker para conformar la "Clase 2020" junto a Ted Simmons y Marvin Miller, quienes fueron designados por uno de los comités de veteranos. La ceremonia de entronización será el 26 de julio en el recinto del Salón de la Fama que se en cuenta en Cooperstown, Nueva York.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Omar Vizquel se encuentra a un paso de entrar al Salón de la Fama de Cooperstown

Para Omar Vizquel, está fue su tercera oportunidad en las boletas y en cada una de ellas ha mejorado el porcentaje de votos recibidos.

"Me siento muy contento de que haya subido del 50%; algunas proyecciones decían que iba a subir de ese porcentaje pero no me lo esperaba; estoy muy feliz porque vamos en buen camino y también me da mucho gusto que Derek Jeter, quien es un héroe de todos nosotros fue elegido junto a Larry Walker y quiero mandarle mis felicitaciones", comentó Omar Vizquel vía telefónica.

Te puede interesar: Tomateros gana el primero de la serie final de la LMP

En 2018, el manejador venezolano apareció en el 37% de las boletas, mientras que en 2019 subió su tendencia con 42.8 %.

"Estamos en buen camino y muy contento por muchos de los comentarios que he recibido en las redes sociales y eso es muy importante para años venideros", comentó.

Con 52.6%, el ganador de once Guantes de Oro tuvo una mejora de casi 10% y se acercó al 75% requerido para convertirse en inmortal.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana