Omar Chávez pone ultimátum a su carrera como boxeador.

Este 27 de octubre se ha fijado como fecha para definir su continuidad en el mundo del boxeo el pugilista Omar Chávez, en caso de no ganar su pelea estaría planteándose dejar los guantes.

El hijo de Julio César Chávez estará enfrentando en el Parque Revolución al argentino Nicolás Luques en pelea pactada a 10 rounds en peso medio.

“De las derrotas se aprende y yo ya he tenido mi lección. Estoy comprometido con mi padre y toda mi familia, con los aficionados, en aplicarme cien por ciento en mi siguiente compromiso, porque siento que tengo las condiciones para alcanzar una corona mundial", dijo Omar.

El menor de los Chávez tiene un récord de 36-5-1 y en sus dos últimas peleas ha caído. Por su parte Luques llega con un récord de 10-5-1.

De igual manera el ídolo mexicano Julio César Chávez dijo que su hijo ya sabe lo que tiene que hacer en su presentación.

"Yo, en lo personal, ya no le ofrecería otra oportunidad y él tendría que pelear por su propia cuenta, sin mi apoyo. Ya he platicado con él seriamente y ya sabe lo que tiene que hacer", indicó el ex campeón mundial.