Omar Campos: pasó de repartidor a ser considerado para la Selección Mexicana

El futbolista Omar Campos recientemente fue considerado para formar parte de la Selección Mexicana de Futbol, sin embargo la historia de este joven ha resultado bastante interesante, pues hasta hace un tiempo él era repartido y se dedicaba a entregar comidas.

Omar, de 19 años de edad, debutó en enero con el Club Santos Laguna, desde entonces se ha convertido en el favorito de muchos y pronto se adueñó de la titularidad, a tal grado que ahora está en la mira de la selección, la cual es dirigida por Gerardo Martino.

De acuerdo con el padre del futbolista, hasta hace unos meses el joven defensa de Club Santos Laguna trabajaba repartiendo comida en la plataforma de Uber Eats, y es precisamente a esto a lo que se dedica su padre en los tiempos libres en la Ciudad de México.

El padre del futbolista en una entrevista con Medio Tiempo, indicó que se llevaba a su hijo a trabajar para que él aprendiera a valorar lo que tenía.

“Cuando venía (a CDMX) yo lo ponía trabajar conmigo de repartidor de comida para que viera que la vida no es fácil y se iba conmigo al Uber a repartir comida. Él se bajaba por los pedidos y a entregarlos. Ya ahorita ya no me ayuda porque no vaya a pasar algo, pero cuando estaba la pandemia fuerte, me iba a trabajar y se iba conmigo, para que viera el esfuerzo que hace uno”

Recientemente se indicó que Omar iba a ser uno de los jugadores llamados por Gerardo Martino para participar en el partido que enfrentará la selección contra Ecuador, pero finalmente esto no ocurrió.

Sin embargo, dado al desempeño que ha tenido el joven oriundo de Tepito, se espera que sea convocado muy pronto. Todo parece indicar que la carrera deportiva de Omar va en ascenso, pues recientemente firmó una extensión de su contrato hasta 2025 con el Club Santos Laguna.

¿Cuánto gana Omar Campos?

De acuerdo con el portal Salary Sport, el futbolista Omar Campos gana en el Club Santos Laguna, la cantidad de: 4,481 pesos a la semana, lo que daría un total de 233 mil pesos al año, sin embargo, sus ingresos podrían aumentar considerablemente si continúa jugando como hasta ahora.

