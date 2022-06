Oliver Kahn responde a Robert Lewandowski tras anunciar que deja al Bayern

Robert Lewandowski fue entrevistado por la prensa en el Gran Premio de Mónaco, en donde fue cuestionado sobre su futuro y confirmó que está dispuesto a dejar al Bayern Munich el próximo mercado de fichajes.

El futbolista de 33 años reveló algunos detalles sobre su futuro a los micrófonos de Eleven Sports Polonia, “¿Si iré al Barça?”, dijo el atacante advirtiendo que su destino sería el Barcelona. Además de que la operación está cerca de concretarse, pero no se precipita.

“Eso depende de varios factores. Creo que mi situación es clara y no tiene sentido hablar de eso”, señaló el delantero de la Selección de Polonia sobre los rumores que lo colocan con los catalanes, quienes le ofrecerían un contrato hasta 2025.

Robert Lewandowski deja al Bayern

Aunque no tiene del todo claro dónde jugará la próxima temporada, Lewandowski comentó algo que es lapidario para los Bávaros “Es difícil decir que jugaré en el Bayern para la próxima temporada”.

Robert Lewandowski (33 años) ha sido tajante en lo que se refiere a sus intenciones. En concreto, el máximo artillero de las grandes Ligas Europeas (por segundo curso consecutivo) desea acabar su historia con el Bayern Múnich. Todo ello, salvo sorpresa, para unirse al FC Barcelona.

Tras las declaraciones hechas por el delantero de la Selección de Polonia, es importante conocer la reacción de Oliver Kahn, director general del gigante bávaro, a raíz de la polémica que se ha generado.

Oliver Kahn sobre Lewandowski

"No sé por qué Robert (Lewandowski) elige esta forma de comunicar su situación. Estas declaraciones públicas no llevan a ninguna parte. Él debería saber todo lo que ha tenido en el Bayern. El aprecio no es algo unidireccional", ha afirmado en Sport1.

Como te dimos a conocer en un artículo anterior de La Verdad Noticias, los rumores indican que el Bayern Munich está muy cerca de concretar el fichaje de Sadio Mané, quien tras la eliminación de la Champions League se despidió del Liverpool.

