Oficial: Diego Forlán es nuevo técnico del Peñarol

El máximo equipo ganador de Uruguay; Peñarol presentó este viernes a su nuevo técnico, el gran Diego Forlán quien también llegará a su club con un cuerpo técnico conformado por su hermano Pablo, el profesor Santiago Alfaro como preparador físico y también con la colaboración de Juan Castillo.

El exfutbolista de 40 años de edad se retiró el pasado mes de agosto, en el equipo de Kitchee de Hong Kong en donde no brilló como se esperaba y no pudo llenar las expectativas del país asiático a quien lo llevaron como un refuerzo bomba, sin embargo, los años pasaban y las condiciones de Diego también. La destitución de Gustavo Munúa, ex técnico se debió al caer el clásico uruguayo con el Nacional por 1-0.

Diego Forlán nuevo técnico de Peñarol

El ganador de del Balón de Oro en el Mundial del 2010 y dueño de las Botas de Oro en el 2004-2005 en Villareal y 2008-2009 con el Atlético de Madrid. Tantas propuestas habían recibido el exfutbolista como también el dirigir al club en donde debutó; el Independiente de Avellaneda, sin embargo, las condiciones optaron por dirigir al máximo ganador de futbol uruguayo.

La noticia trascendió de manera mundial , luego de que el club lo publicara a través de sus redes sociales lo siguiente: El Club Atlético #Peñarol le da la bienvenida a Diego Forlán como nuevo entrenador del plantel principal.

Hasta el momento, en la porcentual el cuadro de Peñarol ocupa la segunda posición de la tabla general con 34 unidades, los mismos puntos con lo que cuenta el Nacional. Producto de 10 partidos ganados, cuatro empates y un descalabro. El club tiene uno de las ofensivas más claras y con buena definición del torneo pues cuentan con goles en el torneo.

