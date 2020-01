Oficial: “Chaquito” Giménez será titular frente a Atlas

Ante la lesión del delantero Milton Caragli, el técnico uruguayo, Diego Dante Siboldi, tomó en cuenta ahora a Santiago Giménez, luego de que la afición estuviera insistente para que famoso “Chaquito” lo ocuparan, pues lo catalogan como un futbolista de buen nivel, ante esto, el cuerpo técnico le dará la oportunidad al atacante para debutar frente a Atlas el próximo sábado en el Azteca.

“Está en pleno desarrollo, en pleno aprendizaje, le toca y creo que está preparado, está con mucha motivación, aquí no se trata de debutar, porque parece que no se quiere proyectar al jugador, no, hay que buscar el momento idóneo, a veces se genera, a veces llega y creo que a Santi le llega, estamos preparados a la posibilidad de que pueda cometer errores, como todos los jugadores, está en esa edad de cometer errores, hay que apoyarlo, hay que intentar darle seguimiento, va a ir adquiriendo ese fogueo que le falta”, expresó el timonel en conferencia de prensa.

"Chaquito" Giménez podría ver accion este sábado

Todo apunta que este sábado debutará Santiago Giménez

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

De igual forma mencionó que es jugador joven, sin embargo estará en observaciones para que pueda entrenar al resto del equipo, pues también aseguran que trae un juego similar al de su padre, quien hace unas semanas se retiró de manera profesional.

Cristian y Santiago Giménez

Te puede interesar: Futbolista “trans” fichó en un club de futbol femenil en Argentina

“No sé si está listo futbolísticamente, pero sí en la madurez, como persona, como jugador, fuera de un campo de juego puede estar listo, él sabe lo que es, tiene el apoyo de su familia y él sabe lo que representa vestir esta camiseta, lo ha visto en su papá, puedo que no, puede que si, vamos a ver después en el resultado, pero te puedo asegurar que tengo la plena confianza que va a dar su máximo y que va a poder cometer errores porque está en la edad de hacerlo, el tema es cometer los menos posible”, indicó.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana