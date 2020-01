Oficial: Ángel Saldívar nuevo fichaje del Puebla

Luego de que el pasado 1 de enero el atacante cerrara su ciclo con los actuales campeones del futbol mexicano, los Rayados de Monterrey, por motivos de falta de minutos dentro del terreno de juego; quien levantó la mano rápidamente fueron los de la franja, quienes oficializaron al mismo Ángel Saldívar como nuevo refuerzo de cara a la siguiente temporada, haciéndolo por redes sociales.

Fue a través de sus cuentas oficiales que el conjunto del Angelópolis le dio la bienvenida al jugador con pasado en las Chivas del Guadalajara y los Rayados del Monterrey; "El ángel del gol llega a la ciudad de los ángeles", fue el texto con el que describieron por el futbolista de 25 años de edad.

Ángel Saldivar llega al Puebla FC

El ángel del g⚽️l llega a la ciudad de los ángeles ��



El Dos veces campeón de @LigaBBVAMX, @CopaMx

y @TheChampions���� @AZaldivar_ es el nuevo delantero del Puebla de La Franja ��⚪️



¡Bienvenido a #LaFranjaQueNosUne��! pic.twitter.com/Q33tLXN6rE — Club Puebla�� (@ClubPueblaMX) January 3, 2020

Cabe mencionar que el futbolista será su tercer equipo en el futbol mexicano, consiguiendo el título de la Liga Mx con el Rebaño Sagrado en el 2017 y con la “Pandilla” en el 2019, además que ha ganados dos veces la Copa Mx y una Supercopa con las mismas Chivas del Guadalajara.

Cabe recordar, que a través de una entrevista que se le hizo al jugador reconoció que se encontraba a un equipo competitivo ante un Funes Mori que era complicado desbancar ante el buen momento que pasaba, así como del holandés Vincent Janssen quien estaba anotando goles, por lo que se le iban acabando las oportunidades para pertenecer en el cuadro titular comandado por Antonio “Turco” Mohamed.

“Uno siempre quiere participar, la verdad yo no le debo nada a Monterrey, muchos hablan a lo mejor porque no están o porque no ven el día con día, pero siempre trabajé al 100 y estuve al 100, pero no puedes hacer nada; estás ante el mejor delantero del año jugando y traen a Vincent que es un refuerzo de nombre, las oportunidades fueron escazas” respondió el jugador.

