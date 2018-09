Ochoa confiesa el verdadero motivo que impidió su fichaje con Nápoles

Después de que a Guillermo Ochoa no le fuera posible integrarse a la plantilla del Napolés, el arquero confesó que el motivo de que no emigrara al futbol italiano no fue nada relacionado a su calidad como futbolista, sino por un tema burocrático.

"¿Decepcionado? No, porque no tuvo nada que ver con mi calidad, es algo que se quedó atorado en las oficinas. De mi parte, estoy contento por mi calidad y por lo que la gente dice de mi porque trabajo fuerte cada día".

"Es parte del pasado. Estoy enfocado en el Standard, no sería profesional si no es así y es algo que no está en mis manos. Tengo que seguir trabajando para tener ese tipo de oportunidad de nuevo", aclaró el guardameta en una entrevista con 'Les Sports Plus'.

Pudo ser el reemplazo de Alex Meret

El jugador azteca apareció en las opciones del Napolés para sustituir a Alex Meret, después de que éste sufriera una fractura en el brazo; sin embargo, el equipo finalmente tomó la decisión y fue el colombiano David Ospina que llegó en calidad de préstamo proveniente del Arsenal.

