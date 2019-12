OFICIAL: Norma Palafox regresa al chiverio

¡Regresa la alegría a Jalisco! Norma Palafox volverá a las Chivas para el Clausura 2020 después de concluir su participación en el programa Exatlón, en Estados Unidos, noticia que a todos los amantes del futbol y de su baile sensual les alegró el fin de semana.

Fue por medio de una publicación a través de sus redes sociales que el Rebaño le vuelve a dar la confianza a la atacante «Vuelves para portar con orgullo el escudo y los colores de tu corazón. ¡Bienvenida a casa Norma Palafox!».

El baile regresa a la Liga Mx femenil

Vuelves para portar con orgullo el escudo y los colores de tu ❤️. ¡Bienvenida a casa, @NormaPalafox13! — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) December 7, 2019

Desde este viernes la cuenta de Twitter de las rojiblancas había dado indicios del retorno de la jugadora: «es normal volver a casa», escribieron, cabe mencionar que era una jugadora que proponía y tenía buen gambeteo en los espacios cortos.

La atacante se perdió el Apertura 2019 por su participación en la competencia. Palafox también dejó parcialmente el programa tras el fallecimiento de su madre, pero volvió unos días después.

Como sabemos esta chica cautivó a todos los aficionados del futbol luego de sus bailes tan sensuales que hacia después de cada gol, hecho que causó asombro de todos los aficionados mexicanos y desde ese momento se empezaron a perfilar por el “chiverio”.

Cabe mencionar que el pasado 23 de junio anunció su retiro del futbol, “Me tomo la oportunidad para aclarar que NO me retiro completamente del futbol, y es una pequeña pausa". Concluyendo que "este deporte es mi pasión más grande y el sueño que con esfuerzo y dedicación he hecho realidad y en el cual quiero seguir trascendiendo. Gracias al Club Guadalajara por el apoyo brindado estos dos años y medio".

Recordemos que Norma Palafox fue pieza fundamental del título que consiguió el club en el Apertura 2017. En la institución suma 17 goles en 62 partidos. Por lo que la originaria de Hermosillo Sonora viene a repetir la misma dosis con el club.

