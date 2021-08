OFICIAL: Messi es presentado con el PSG como su nuevo refuerzo

Ya es más que oficial, que el delantero argentino Lionel Messi es nuevo jugador del PSG de Francia, hoy por la mañana (Centro de México) el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaïfim lo dio a conocer en conferencia de prensa quien además mencionó que van en busca de la primera Champions League en la historia del club.

Lo que parecía imposible, este 2021 se hizo realidad, ya que después de 21 años, el delantero defenderá la camiseta de un club distinto al FC Barcelona. El nuevo 30 del PSG. Los parisinos reclutaron al mejor futbolista de todos los tiempos y esto fue denominado como el bombazo del siglo.

Messi es nuevo jugador del PSG

En el espacio de preguntas y respuestas, el futbolista argentino dio a conocer que su objetivo es ganar la Champions League e indicó que vino al mejor club a hacerlo.

"No es fácil ganar la Champions. Los pequeños detalles te pueden dejar afuera. El PSG también los sabe, ha tenido equipazos y quedó muy cerca. Creo que acá hay un grupo fuerte, por lo que se ve de afuera, y después también hace falta un poco de suerte" dijo el nuevo número 30.

Asimismo se mostró muy emocionado al llegar a vivir a Francia un país en el que conserva muchos amigos "Obviamente tengo gente amiga en el vestuario. Mirando la plantilla del PSG se ilusiona. Una de las causas fue Ney, Di María, Paredes, además de conocer al vestuario".

Buscarán ganar la Champions League

Lionel Messi durante su presentación como jugador del PSG

Lionel Messi en su presentación con el PSG dio a conocer su estado de animo “ Todo lo que me pasó en esta última semana fue duro por un lado, y al mismo tiempo, emocionante. Lo que me tocó vivir no se deja atrás de un día para otro. Ilusionado por esta nueva etapa. Estamos contentos de estar acá".

De igual manera, el presidente de Nasser Al-Khelaïfim, habló sobre el futuro del futbolista y ahora compañero de Leo, Kylian Mbappé quien fue muy tajante y dijo “Todo el mundo sabe que el futuro de Kylian Mbappé es aquí”.

