OFICIAL: Chicharito llega al LA Galaxy "Es el momento adecuado y la oportunidad correcta"

La llegada del mexicano, Javier "Chicharito" Hernández, al equipo del LA Galaxy ya fue oficial y pronto jugará en la MLS, el delantero regaló unas palabras de lo cual implicará este reto.

Chicharito asegura que la oportunidad se presenta de la mejor forma: "Fue el momento adecuado y la oportunidad correcta", mencionó en entrevista para Los Angeles Times, donde deja de lado las críticas por recalar en la MLS.

"Voy a estar jugando y es lo que quiero en mi vida. La gente va a decir que fue porque no pude hacerlo (en Europa), pero a veces en el fútbol hay cosas que no están en tus manos", declaró el atacante mexicano, quien cierra una década en el balompié europeo.

Por otro lado, aseguró que no llega al fútbol estadounidense para estar de vacaciones: "Jonathan (dos Santos) me ha comentado que subestiman la liga. En lo personal no creo que sea para retirarse".

Asimismo reconoce que el único reto será en enfocarse para el cuadro de Guillermo Barros Schelotto: "Mi mente está completamente en el Galaxy", expresó. Hernández reconoció que parte de lo que ha influido en su llegada fueron las palabras de los dirigentes: "Me dijeron que me darían toda la confianza y por eso estoy tomando esta decisión".

En contraparte, aseguró que las últimas temporada en las que no hubo regularidad fueron por decisiones tácticas: "Estos dos años, los entrenadores prefirieron darle confianza a otros". ;Finalmente, el mexicano se dijo contento por poder jugar ante muchos aficionados mexicanos en Estados Unidos.

"Voy a poder jugar frente a muchos aficionados mexicanos, aficionados de Galaxy, aficionados estadounidenses. Eso es lo bueno del fútbol. Te dan muchas oportunidades".

