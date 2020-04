Nutrición clave del Cruz Azul en la eLiga MX

A través de un boletín la máquina del Cruz Azul dio a conocer la clave para tener una buena condición física en el torneo virtual de la eLiga MX y eso lo han logrado a través de la buena nutrición que los de la Noria han logrado con una buena nutrición.

“El primer paso es mantenernos bien hidratados. La deshidratación favorece el cansancio cerebral, por lo que dificulta la concentración. Hay que beber suficiente agua, así como té verde, infusiones o mate”, dijo Pablo Palafox, nutriólogo del primer equipo.

La nutrición es clave en el Cruz Azul en la eLiga MX

Palafox mencionó que algunos alimentos que debemos integrar en el desayuno, comida o colación en el día de partido son: yogurt, nueces, almendras, pistaches, plátanos, arándanos, aguacate, lentejas y/o avena, cereales integrales, salmón, chocolate amargo, brócoli y Kale.

Recomendó que si no haces ejercicio habitualmente, no tomes café, ya que la cafeína actúa diferente si no tienes actividad física, es diurético, por lo que te pueden dar ganar de orinar mientras estás jugando, pero también activa y no te produce ese efecto, si lo tomas 35 minutos antes del partido, además de que te servirá para tener el pico de cafeína en tu cuerpo.

Recomendó dormir adecuadamente ayudará mucho a tu cuerpo y a tu cerebro para que estés al 100% durante el partido.

“Así es como un buen plan de nutrición puede ayudarte a estar a punto para tener un buen desempeño en la eLiga MX”, agregó el Cruz Azul.

Cruz Azul levanta en la eLiga MX

El Cruz Azul inicia su marcha por la eLiga MX luego de tener dos derrotas, derrotó al Monarcas con contudente marcador de 4 - 2 para obtener su victoria en el torneo virtual. Y este sábado enfrentará al Santos Laguna.