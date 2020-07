¿Nuno Mendes al Manchester United? El portugués coquetea con la Premier League

El periódico portugués Record presenta hoy una historia de primera plana sobre la joya juvenil del Sporting de Portugal Nuno Mendes, y también una entrevista de cuatro páginas con él. El joven ha impresionado en sus primeros juegos con el club, y su forma está atrayendo el interés de varios gigantes europeos, principalmente de la Premier League.

Es por eso que parte de la entrevista se dedicó a los planes de Nuno Mendes para el futuro. Record mencionó que equipos como Manchester United, Real Madrid y Juventus han estado interesados en él, pero el jugador realmente no quería alimentar el chisme del mercado.

"Mis agentes están a cargo de esto, en quien confío mucho", dijo Nuno Mendes a Record. "Vi las noticias, pero no me importa. Quiero jugar." Aún así, Record insistió un poco al preguntarle cuál es su liga favorita, y Nuno Mendes tuvo una respuesta interesante: "Me gusta la Premier League".

Nuno Mendes ha estado vinculado al Manchester United desde hace unos meses. La mayoría de los medios de Portugal señalan que su carrera es manejada por el mismo agente que Bruno Fernandes, y se le ofreció las mismas negociaciones que llevaron al centrocampista a Old Trafford en enero.

El lateral izquierdo está protegido por una cláusula de liberación de 45 millones de euros, pero Sporting puede aceptar menos después de que el COVID-19 golpeara sus finanzas. La joya de de 18 años tendría sus días contados en portugal, pues es casi un hecho que la próxima temporada jugará en algún gigante europeo.

Cabe recordar que el Sporting de Portugal y el joven canterano" del club luso Nuno Mendes suscribieron la renovación del contrato del futbolista hasta 2025, justo en el día en que celebró la mayoría de edad. Con la llegada del nuevo técnico de "los leones", Rúben Amorim, los jugadores de la cantera se han convertido en un valor al alza.