"Nunca vi un saco de billetes hacer goles", Cardozo en relación al partido contra Cruz Azul

El Director Técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo, no tiene duda de que los títulos se conquistan con lo que se logra hacer dentro del campo de juego y no sólo con el poder económico que ponen como inversión distintos equipos para reforzar sus planteles, y como ejemplo mencionó a Cruz Azul, próximo contrario de la escuadra tapatía.

“El dinero no da campeonatos, esto es de jugadores comprometidos. No me preocupa que Cruz Azul tenga más dinero; nunca vi un saco lleno de billetes haciendo goles”, comentó el Príncipe Guaraní.

En relación al partido perdido del Guadalajara en su presentación en el Torneo Apertura 2018, el técnico resaltó el esfuerzo de sus jugadores ante Xolos a pesar de que no lograron los resultados que se habían propuesto.

"Positivo el tema del carácter, no se pudo jugar lo que habíamos planteado, sin excusas. Perder no nos gusta a nadie, estaban tristes los jugadores; dejamos todo, me gusta que el equipo peleé los 90 minutos", declaró.

De esta forma, Cardozo afirmó que estará en busca de que en las próximas Fechas su conjunto no cometa los mismo errores que en la Jornada 1 para no permitir ir puntos valiosos.

"Xolos está muy acostumbrado a su cancha, nos ganaron con dos jugadas a balón parado. Tenemos que analizar profundamente y que no nos vuelva a suceder; quedamos dolidos, hoy dar vuelta a la página", añadió.