"Nunca he ganado un título en mi carrera" Vincent Janssen quiere ser campeón con Monterrey

El delantero de Monterrey, Vincent Janssen, dijo la importancia de jugar contra las Águilas del América, título que desea ganar y cree que su equipo lo merece.

"No sé, pienso que América es un muy buen equipo, pero nosotros también somos un muy buen equipo, entonces vamos a dar todo y será una buena Final. A ellos les gusta jugar al fútbol y tienen buenos jugadores, pero lo mismo para nosotros, así que sí será un partido parejo".

Vincent Janssen y la final.

Sobre visitar el mítico Coloso de Santa Úrsula, el holandés dice que no cree que la altura le afecte, pues ya visitó ese terreno cuando jugaron contra Cruz Azul y, además, resaltó que la Final no les hará pensar en eso.

"No, está bien para mí. Tuve una experiencia en el Azteca en contra de Cruz Azul y me sentí muy bien, no noté gran diferencia en mí y creo que si estás en una Final no piensas en eso, sólo piensas en la Final. Así que estará bien".

El exdelantero del Tottenham mencionó la importancia de que la institución gane un título de liga, pues hace tiempo no lo hacen y el Club se lo merece.

"Pienso que es muy importante para nosotros ganarla, porque ya pasó mucho tiempo y sí para nosotros es muy importante ganarla".

El futbolista de Rayados de Monterrey anhela ser campeón por primera vez en su carrera, pues nunca ha logrado un título. "Sí, claro, es algo que realmente quiero. Nunca he ganado un título en mi carrera y espero que el domingo sea la primera".

El Monterrey de Antonio el "Turco" Mohamed, tiene la ventaja de un gol, y visitará el Estadio Azteca el día domingo a las 20:15 horas para disputar la final ante las Águilas y conocer al nuevo campeón del fútbol mexicano en este Apertura 2019.

