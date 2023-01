Nuevo estadio Tigres: no estará antes de 2026, aun con inversión gubernamental

El nuevo estadio de Tigres no estará listo antes de 2026, aunque el gobierno de Nuevo León invierta desde ahora 50 millones de pesos, reveló una fuente directiva del club, ya que es algo mínimo si se considera que se requieren 450 millones, pero de dólares.

En el apartado de Gabinete de Generación de Riqueza Sostenible del presupuesto del gobierno nuevoleonés para 2023 se menciona que 50 millones de pesos en moneda nacional se destinarán al programa de "renovación urbana Nuevo Estadio Universitario".

En exclusiva para La Verdad Noticias, una fuente privilegiada del club regio unviersitario descartó, sin embargo, que dicha cantidad se utilizada en este año para construir el nuevo volcán, como anunció el propio gobernador de Nuevo Léon, Samuel García, en conferencia de prensa en junio de 2021 que el nuevo inmueble queda´ria lusro en 2025, lo cual recalcó que en marzo de 2022. Las razones además de administrativas son económicas, explicó el informante.

"Primero que nada se deberá establecer un acuerdo en cuanto a la negociación de ingresos. El gobierno del Estado solo desea aportar 50 millones de pesos, pero se requieren unos 450 millones de dólares.

"Entonces, se trata de una inversión privada que hay que manejar y estableceren qué desea el gobierno de Nuevo León rener su retorno de inversión, si es solo por venta de palcos, o qué más. No es sencillo. Tal vez requiera algo de ingresos por publicidad estática y eso no se ha determinado", detalló la fuente que solicitó que su nombre no fuera citado.

El viejo 'Volcán' será demolido

Otra de las situaciones que complican los tiempos es la logística en el territorio de la construcción, ya que deberá representar una solución y no obstáculos.

"El nuevo estadio deberá ser más funcional que el actual. Estará edificado en los límites de dos ciudades, San Nicolás y Monterrey, entonces eso se debe hacer con mucho cuidado.

"Nuetsro estadio actual será demolido y tendrá que ser con causa y justicia para que la afición no tenga problemas de traslados y disfrute de un estadio con aforo para un mìnimo de 60 mil personas", agregó la fuente.

