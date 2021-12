Nuevo escudo de la Selección Mexicana se hace tendencia por feo diseño

El pasado lunes 29 de noviembre las redes sociales de la Selección Mexicana presentaron el nuevo escudo que llevará el Tri para hacer frente a Qatar 2022, y aunque lo presumieron “a bombo y platillo”, los internautas los tundieron porque al parecer está feo, ¿tú qué opinas?

En La Verdad Noticias te recordamos que a lo largo de la historia del Tricolor ha habido muchos escudos, aunque parece ser que el nuevo ¡sí que está cambiado!

Anteriormente te contamos por qué esta selección es mejor que la de los Estados Unidos; sin embargo, ahora te diremos las razones por las que la tundieron los usuarios de internet.

Selección Mexicana: con memes se burlan de su nuevo escudo

Meme. Foto: Twitter @rthur_013

El Tricolor parece esforzarse en renovar no solo su plantilla, también su imagen, pero al parecer no le funciona, ya que su reciente intento de “modernizar” el escudo que ha representado a México en el fútbol no agradó para nada a su afición, quien rápidamente se ensañó con el equipo con una tremenda lluvia de memes, aquí te compartimos los mejores.

Meme. Foto: Twitter @eldelbronx_

Meme del escudo del Tri. Foto: Twitter @arsenalogia_

Meme. Foto: Twitter @garzia_kevin

Aunque, por el momento no se ha presentado de forma oficial un nuevo uniforme, hay rumores de que ya está en marcha, será color granate y claro, tendrá el nuevo escudo, ¿qué harán los fans?

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

Tricolor. Foto: tudn.mx

El Tri jugará el miércoles 8 de diciembre de 2021 a las 21:00 horas (horario de México) en el Q2 Stadium, donde se medirá en un partido amistoso con la Selección de Chile, ¿estás listo para verlo?

Si quieres saber más sobre este equipo tienes que revisar Marcelo Flores estará en la Selección Mexicana.

